Сколько килограмм можно сбросить за три месяца

Для того, чтобы спрогнозировать сроки, в которые можно добиться желаемых форм надо учитывать три фактора, влияющие на потерю веса.Первый фактор: интенсивность тренировок. Наилучшего результата, очевидно можно добиться только под присмотром профессионального тренера. При этом он должен не только определять количество нагрузки и правильность выполнения упражнений, а и рекомендовать питание. Важно при этом, чтобы наставник учитывал индивидуальные особенности подопечного, состояние его здоровья.Если же возможности заниматься с профессионалом нет, говорит профессиональный тренер по фитнесу Анна Корячко, необходимо знать, что наибольшего эффекта можно достичь, если заменить количество тренировок на их продолжительность. То есть, вместо занятий три раза в неделю по 60 минут, посвятить спорту 2 дня в неделю, но увеличить длительность тренировки до двух часов.Второй фактор: питание. По словам диетолога Светланы Фус, правильное питание - это 80% успеха в похудении и поддержании здорового веса. Употребляемые продукты должны быть разнообразными, насыщать организм всевозможными витаминами и микроэлементами. Важно потреблять много клетчатки, заменить жареные блюда на вареные, тушеные, запечённые. Кроме того, в рационе необходимо большое количество белка и сокращение потребляемых углеводов.Третий фактор: режим дня и образ жизни. Здоровый сон и исключение стрессовых факторов из своей жизни пойдет на пользу и здоровью, и настроению, и весу. Понятно, что уходить с работы (как правило, главному источнику стресса в жизни) - не вариант, однако психологи советуют, что надо не управлять эмоциями, а изменить отношение к нервирующим обстоятельствам.Средние показатели при таком режиме - избавление от 5 до 30 кг жировых отложений за три месяца.