Почему мужчины тяжелее переносят коронавирус

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Специалист в области иммунологии Владимир Болибок полагает, что мужчины тяжелее переносят COVID-19 из-за характерных особенностей работы гормонов. У представителей сильного пола выше уровень тестостерона.Набор мужских и женских гормонов может иметь определяющее значение в степени тяжести течения коронавируса и риске смерти от него. COVID-19 не щадит представителей обоего пола, но по статистике, мужчины умирают чаще. Также у них чаще развивается и наиболее тяжелая форма коронавируса. По мнению эксперта в области аллергологии и иммунологии Владимира Болибока, повышенный уровень мужского гормона тестостерона оказывает влияние на иммунитет.Из-за тестостерона в мужском организме вырабатывается меньший уровень антител, а вот иммунитет представительниц прекрасного пола лучше атакует патоген. Вырабатываемые в женском теле антитела с большей степенью лёгкости пробиваются в клетки COVID-19. И на это также оказывают влияние женские гормоны, включая эстроген.Впрочем, это характерная черта женского организма имеет не только плюсы в виде дополнительной защиты от коронавируса, но и минусы. Женщины чаще сталкиваются с аутоиммунными расстройствами, при которых вырабатываемые иммунной системой антитела атакуют собственный организм. К таким заболеваниям, в частности, относятся артрит, рассеянный склероз и некоторые другие. Однако не стоит радоваться, если у мужчин пониженный уровень тестостерона. Это может быть связано с увеличением угрозы сердечно-сосудистых заболеваний, общей апатией, слабостью и некоторыми другими явлениями, которые носят название мужская андропауза.