7 действенных рецептов для изгнания паразитов

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При паразитарных заболеваниях, если лечение медикаментозными средствами противопоказано, нежелательно из-за сопутствующих болезней или аллергии к лекарствам, врач может назначить прием растительных сборов. Они и очищают, и укрепляют организм, усиливают иммунитет, пишет Юлия Кириллова в книге «Здоровый желудок до старости».Предлагаем вашему вниманию наиболее популярные рекомендации специалистов по противоглистной терапии народными средствами.Рецепт 1Можно приготовить настой из коры дуба и крушины, полыни, пижмы (все поровну), заварив 1 чайную ложку сбора стаканом кипятка. Пьют по 0,5 стакана утром и вечером в течение 6 дней. На 7-й день натощак съедают 300 г тыквенных семечек, запивая настоем из коры дуба и крушины (0,5 чайной ложки на 100 мл кипятка).Рецепт 2Полезно использовать по схеме до еды тройчатку из ореха, полыни и гвоздики: настойку черного грецкого ореха с 1 капли до 5 (добавляя ежедневно по 1 капле) на 0,5 стакана воды. На 6-й день — 2 чайные ложки на 1 стакан воды, далее эту порцию 1 раз в неделю; полынь в порошке, запивая водой и постепенно увеличивая дозу (1-й день 1/5 чайной ложки, на 4-й день — 0,5 чайной ложки, на 14-й 0,5 столовой ложки, которые пьют в 2–3 приема, затем по 0,5 столовой ложки 1 раз в неделю; гвоздику в порошке — аналогично, но трижды в день, после 10-го дня 1 чайная ложка 1 раз в неделю.Рецепт 3Хорошо известная тройчатка Иванченко включает в порошке пижму (1 г), полынь (0,2 г), гвоздику (0,5 г) или тысячелистник (1 г). Эту дозу принимают перед едой ежедневно, увеличивая до трех, а затем раз в неделю в течение нескольких месяцев (до года).Рецепт 4Можно обойтись настойкой чеснока (размятые 5 средних головок на 0,5 л водки), которую принимают по 30 капель с водой за полчаса до еды 3–4 дня. Лечение дополняют приемом слабительного.Рецепт 5От ленточных глистов: 300 г очищенных тыквенных семян (сохраняя внутреннюю зеленую оболочку), растирают и смешивают со 100 г меда или варенья. Утром натощак, не вставая с постели, смесь съедают в течение часа. Через 3 часа принимают солевое слабительное (сульфат магния или натрия), еще через полчаса — делают клизму (1–1,5 л воды комнатной температуры). Есть можно после стула. Клизму ставят ежедневно по утрам и за 2 дня до начала лечения семенами. А накануне употребления семян вечером принимают солевое слабительное.Рецепт 6При круглых глистах перед лечением цитварной полынью принимают на ночь солевое слабительное. В первый и второй дни курса трижды за 1,5–2 часа до еды глотают по 5 г (1 чайная ложка) цитварного семени, запивая водой. На ночь после заключительной дозы пьют слабительное.Рецепт 7Против круглых глистов годится смесь порошка сухих листьев и ягод омелы (по 0,5 г) с корнями валерианы (1 г). Принимают эту разовую порцию ежедневно в течение 3 дней, заедая свежей морковью.