Ученые изобрели пластырь для аппендицита
Команда под руководством Инге Херрманн и Александра Антиса из лаборатории взаимодействия частиц и биологии объединила усилия с хирургом Андреа Шлегель в попытке найти материал, который будет надежно закрывать кишечник и быть при этом биосовместимым.
Они обнаружили синтетический композитный материал, состоящий из четырех акриловых веществ, которые вместе образуют стабильный гидрогель. Исследователи уже запатентовали новую технологию.
В лабораторных экспериментах ученые показали, что полимерная система оправдала их ожидания. Им удалось добиться в 10 раз большей адгезии, чем у обычных материалов.
«Дальнейший анализ также показал, что наш гидрогель может выдерживать в пять раз большее давление в кишечнике», - отмечает Антис.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий