Ученые изобрели пластырь для аппендицита

Разрыв аппендицита – опасное для жизни состояние кишечника. Это неотложная ситуация, требующая хирургического вмешательства. Однако она сопряжена с риском перитонита и сепсиса. Процесс сшивания частей кишечника не идеален, поэтому ученые из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии разработали пластырь, который закрывает зашитые участки кишечника, предотвращая протечки.

Команда под руководством Инге Херрманн и Александра Антиса из лаборатории взаимодействия частиц и биологии объединила усилия с хирургом Андреа Шлегель в попытке найти материал, который будет надежно закрывать кишечник и быть при этом биосовместимым.

Они обнаружили синтетический композитный материал, состоящий из четырех акриловых веществ, которые вместе образуют стабильный гидрогель. Исследователи уже запатентовали новую технологию.

В лабораторных экспериментах ученые показали, что полимерная система оправдала их ожидания. Им удалось добиться в 10 раз большей адгезии, чем у обычных материалов.

«Дальнейший анализ также показал, что наш гидрогель может выдерживать в пять раз большее давление в кишечнике», - отмечает Антис.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь