Ученые изобрели пластырь для аппендицита

Разрыв аппендицита – опасное для жизни состояние кишечника. Это неотложная ситуация, требующая хирургического вмешательства. Однако она сопряжена с риском перитонита и сепсиса. Процесс сшивания частей кишечника не идеален, поэтому ученые из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии разработали пластырь, который закрывает зашитые участки кишечника, предотвращая протечки.Команда под руководством Инге Херрманн и Александра Антиса из лаборатории взаимодействия частиц и биологии объединила усилия с хирургом Андреа Шлегель в попытке найти материал, который будет надежно закрывать кишечник и быть при этом биосовместимым.Они обнаружили синтетический композитный материал, состоящий из четырех акриловых веществ, которые вместе образуют стабильный гидрогель. Исследователи уже запатентовали новую технологию.В лабораторных экспериментах ученые показали, что полимерная система оправдала их ожидания. Им удалось добиться в 10 раз большей адгезии, чем у обычных материалов.«Дальнейший анализ также показал, что наш гидрогель может выдерживать в пять раз большее давление в кишечнике», - отмечает Антис.