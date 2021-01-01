Можно ли получить все необходимые витамины из ежедневного рациона?

В первой половине 2021 года российский рынок биологически активных добавок к пище увеличился почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Популярность БАДов набирает обороты, в первую очередь — благодаря усилиям маркетингу производителей. И все-таки, можно ли обойтись без синтетических заменителей и получать все необходимые витамины и микроэлементы из пищи?Необходимость или «бабкины сказки»?В своей книге «Почему почти все, что нам рассказывали о еде, неправда» эпидемиолог Тим Спектор с большим сарказмом высказывается о популярности биодобавок. По его словам, шумиха вокруг них вызвана лишь рекламными уловками, отчетов об излечении болезней с помощью витаминов (основанных на отрывочных разрозненных данных) и «бабкиных сказок».«Если вы придерживаетесь здорового, сбалансированного рациона, в который входит большое количество ярко окрашенных фруктов и овощей, рыба и небольшое количество молочных продуктов и высококачественного мяса, а также ежедневно бываете на солнце, то получаете витамины и минералы в количестве, достаточном для 99% людей», — пишет Спектор.В чем-то профессор Королевского колледжа Лондона прав — все питательные вещества мы действительно можем получать из пищи, а витамин D — от солнечного света в достаточном количестве. Другой вопрос, какой процент населения может себе позволить ежедневно покупать все необходимые для сбалансированного рациона продукты, не говоря уже о том, что примерно с ноября до начала марта в большинстве регионов России очень мало солнца.«Зимой традиционно ухудшается качество продуктов: яблоко, полгода пролежавшее на складе, имеет гораздо меньше питательных свойств, чем когда он было сорвано с дерева», — объяснил МедПортал врач клинической фармакологии Чеховской больницы Андрей Кондрахин.Биодобавки к пище — это не пищаВместе с тем не стоит поддаваться иллюзии, что все витамины и микроэлементы в необходимом количестве можно получать из биодобавок и компенсировать с их помощью недостатки рациона. Это не так. Например, недавнее исследование показало, что адекватное потребление витаминов А и К, магния, цинка и меди связано со снижением смертности от всех причин. Нюанс в том, что это оказалось справедливым только для питательных веществ из продуктов. Пищевые добавки с теми же микроэлементами не показали такого положительного эффекта.Цельные, то есть необработанные продукты имеют как минимум три преимущества перед добавками, даже самыми качественными и дорогими:фрукты, овощи и бобовые содержат множество микроэлементов, необходимых организму;в них также есть пищевые волокна (клетчатка), которые важны для профилактики диабета 2 типа, колоректального рака, инсульта и сердечных заболеваний;они содержат антиоксиданты, которые выполняют в организме роль защитного щита от вредоносного действия свободных радикалов, способных вызвать много заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические.Кому нужны биодобавки?Эксперты клиники Мэйо считают, что витаминные добавки или обогащенные ими продукты необходимы:беременным женщинам или тем, что пытаетесь забеременеть в данный момент — как минимум им требуется фолиевая кислота, которая предотвращает опасные дефекты нервной системы у плода;людям в возрасте от 50 лет и старше может потребоваться прием витамина В12;тем, у кого плохой аппетит или проблемы с питанием;соблюдающим лечебную диету, исключающую целые группы продуктов;пациентами с заболеваниями, влияющими на пищеварение — например, хронической диареей, пищевой аллергией или непереносимостью, патологиями печени, желчного пузыря, кишечника или поджелудочной железы;пациентам после хирургического вмешательства на пищеварительном тракте, которая влияет на усвоение питательных веществ.вегетарианцам и людям с непереносимостью лактозы очень важно принимать кальций.Какие витамины стоит принимать для профилактики?В России очень распространен дефицит витамина D, и чем севернее вы живете, тем выше вероятность того, что он у вас есть. Нехватка «витамина солнца» усиливает потерю костной массы, увеличивает риск переломов, провоцирует усталость и вызывает слабость в мышцах. По некоторым оценкам, миллиард человек во всем мире страдает от такого дефицита. Узнать наверняка, относитесь ли вы к этому миллиарду, можно по лабораторным анализам.Министерство здравоохранения Великобритании (PHE) рекомендует каждому взрослому принимать по 10 мкг холекальциферола (400 МЕ) ежедневно осенью и зимой. Национальный институт здоровья США (NIH) утверждает, что взрослому нужна дозировка в 15 мкг (600 МЕ) в день.Главное — не переборщитьНациональный институт здоровья США говорит о том, что прием витаминов в пределах рекомендуемых дозировок вряд ли навредит. Проблема в том, сегодня многие продукты питания дополнительно обогащают микроэлементами. Это значит, что вместе с едой мы и так получаем чуть больше, чем думаем. Если добавить витамины с минералами еще и в капсулах, вместо пользы можно заработать гипервитаминоз и проблемы со здоровьем.Так, переизбыток кальция в крови может вызвать образование тромбов, откладываться вдоль стенок артерий и способствовать сужению кровеносных сосудов. Передозировка витамина D, который горячо рекомендуют для «профилактики» COVID-19 пользователи соцсетей, может вызвать тошноту, гипотензию и учащенное сердцебиение. В худшем случае - привести к тяжелому мочеиспусканию и проблемам с почками.Лучший способ избежать этого — проконсультироваться с врачом и не назначать себе биодобавки по советам из Интернета и знакомых.