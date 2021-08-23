Каждому недугу соответствует свой тип негативных мыслей

Все больше людей начинают осознавать, что мысль действительно может стать материальной. Только никто еще не осознал последствий, которые за всем этим тянутся. А последствия таковы, что если постоянно относиться ко всему с недовольством и пребывать в негативе, то можно притянуть к себе огромный ком всяческих недугов, которые будут назойливо, подобно мухе, преследовать, и отделаться от них будет куда труднее.Полное отсутствие уверенности в своих собственных силах выливается в различные аллергические реакции. Значит, человек отказывается принять тот факт, что у него получится какое-либо дело.Отсутствие связи с матерью и отказ от жизни, это не обязательно может быть суицид, речь идет о мыслях, вызывает полную потерю аппетита. Человек какое-то время сам отказывается от любой еды, а потом его организм уже не может принять ее в себя.Современное общество настоятельно рекомендует сдерживать свои разбушевавшиеся эмоции, особенно такие, как гнев или ярость. Иногда так и хочется прямым текстом высказать объекту раздражения все, что крутится в голове, но никак нельзя. А вылезет такое подавление в воспаление аппендикса. Лучше найти себе безобидный способ избавления от таких эмоций.Чрезмерная жадность приведет к хроническим неприятностям с дыханием, не стоит человеку брать на себя ношу больше, чем он способен вынести.Часто можно встретить слишком уж требовательных людей, но стоит попытаться узнать, чего же именно они так яростно требуют, как происходит неловкая заминка. Такой человек будет расположен к воспалительным процессам в суставах.Проблемы со зрением зависят от того, какой именно страх присутствует. Те, кто страдает от близорукости, на самом деле до ужаса боятся будущего и неизвестности, а дальнозоркие мечтают позабыть о своем прошлом.Виски будут изнывать от боли у тех, кто всегда хочет всем нравиться и очень боится показать себя в плохом или невыгодном, неудачном свете.Лобные доли страдают у тех, кто пытается успеть все и сразу, так как происходит перегрузка мозга, и он не может полноценно сосредоточиться ни на одном из множества различных процессов.Зубы страдают у тех, у кого не хватает физических или моральных сил дать обидчику достойный отпор. Такие люди очень тихие и забитые, если не сказать, что они мягкотелые. Очень сильно переживают из-за унижения, но поделать не могут ничего.С поясничным отделом мучаются гордецы. Те, кто никогда и ни за что не попросят о помощи. К этому же склонны те, кто испытывает чувство страха и ужаса перед нищетой или бедностью.