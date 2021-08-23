Ежедневное сидение на стуле делает человека подверженным инсульту

Если человек малоподвижен и ежедневно проводит в сидячем положении по несколько часов, его риск пострадать от инсульта повышается в несколько раз.Журнал Stroke опубликовал отчет об исследовании ученых, представляющих Университет Калгари (Канада), и подтвердивших, что ежедневное сидение на стуле делает человека в большей мере подверженным инсульту. Исследователями были проанализированы данные143 тыс. человек возрастом от 40 лет, собранные за 9 лет наблюдений. К началу исследовательского проекта никто из испытуемых не болел раком и не имел проблем с сердечно-сосудистой системой.За период наблюдений жертвами инсульта стали 3 тысячи человек. Аналитики пришли к выводу, что время, проведенное человеком сидя на стуле в течение дня, прямым образом коррелирует с возрастанием риска инсульта. Проще говоря, чем больше мы сидим, тем реальнее перспектива пострадать от инсульта головного мозга.«У участников моложе 60 лет с низкой физической активностью, проводивших время в сидячем положении больше восьми часов, риск инсульта был выше в 4,2 раза, чем у тех, кто сидел меньше четырех часов, и в 7 раз выше, чем у тех, кто много двигался», - констатировали научные специалисты.