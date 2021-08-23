Ученые выяснили, почему люди выпивают лишние порции спиртного

Шведские биологи Университета Линчёпинга обнаружили участок в мозге, который отвечает за излишнее употребление спиртного.Ученые выявили ряд нервных клеток, располагающихся в миндалевидном теле мозга, а именно в его центральном ядре, грызунов и людей, которые несут ответственность за отсутствие желания остановиться в процессе употреблении алкогольных напитков. От их активности, как определили исследователи, зависит вероятность того, что человек станет алкоголиком."Мы открыли небольшую группу нейронов, манера работы которых определяет то, сможет ли индивид остановиться, как это сделало большинство крыс в наших опытах, или продолжит выпивать. Я не ожидал, что столь малое число клеток будет оказывать решающее влияние на эту сложную программу поведения", – рассказал один из авторов работы, профессор Маркус Хайлиг.Авторы исследования надеются, что это открытие позволит создать наиболее эффективное лекарство для борьбы с пагубной зависимостью.