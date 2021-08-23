На мытье рук нужно расходовать 20 секунд

Для предотвращения заражения какими-либо микробами или инфекциями, включая коронавирус, необходимо мыть руки. И тратить на этот процесс следует не менее 20 секунд.Гигиена рук защищает от респираторных инфекций и бактерий, вызывающих диарею. Особенно актуальным мытьё рук становится на фоне пандемии коронавируса, нипочём не желающей прекращаться или хотя бы смягчаться. Частое мытье рук - одна из лучших защитных мер предотвращения заражения коронавирусом, который в основном распространяется воздушно-капельным путём.Мы можем заразиться смертельным вирусом, если прикоснемся к глазам, носу или рту немытыми руками, которыми ранее дотрагивались до загрязненной поверхности или предметов. В журнале Physics of Fluids опубликованы пояснение по поводу того, почему на мытье рук необходимо тратить не менее 20 секунд. Оказывается, задерживающиеся на шероховатых поверхностях кожи руки частицы необходимо тщательно смывать, и это происходит под действием энергии потока воды. Более сильный поток легче удаляет эти частицы, а сила жидкости зависит от скорости движущихся рук.Если мы двигаем руками слишком мягко и медленно, то создаваемой в ходе этого процесса силы не будет достаточно для того, чтобы смыть частицы. Для уничтожения потенциальных вирусов и бактерий требуется 20 секунд энергичных движений, как минимум. Понимание этих механизмов более широким кругом лиц поможет создать эффективные и экологически чистые разновидности мыла.