5 натуральных очищающих напитков для кровеносной системы

Многие люди не знают или забывают очищать свою кровь в домашних условиях. Другие заботятся о своем здоровье и придают большое значение очищению тела. То есть удалению токсинов из желудочно-кишечного тракта, почек и печени. Но и в крови есть вредные вещества, которые также необходимо убрать.Если вы решили, что ваша кровь требует восстановления и очищения от различных вредных компонентов, тогда воспользуйтесь народными способами лечения, которые помогут вам достичь желаемого результата. Очищение крови не пройдет бесследно, вы станете себя лучше чувствовать, появятся силы и энергия, а также улучшаться показатели крови — повысится гемоглобин, нормализуется уровень лейкоцитов и так далее.Сборник лучших очищающих напитков для кровеносной системы:1. Яблочный отвар с медом. Готовится этот напиток проще простого: вам нужно взять стакан сушеных яблок и залить его двумя литрами воды. Следующий этап — варить напиток в течение получаса. Можете добавить веточку мяты перечной. Когда отвар будет готов, снимите его с плиты и процедите. Пить его можно как горячим, так и холодным. Мед желательно добавлять, когда отвар остынет, иначе свойства меда утратят свои возможности.2. Чай с листьями смородины или земляники. Вам понадобится одна столовая ложка тех или иных листьев, которые нужно измельчить, затем залить 0,5 л кипятка и дать настояться около 15-30 минут.3. Напиток из клюквы. Возьмите полстакана свежей клюквы, с помощью блендера или другого кухонного инвентаря превратите ягоды в пюре, залейте стаканом кипятка и добавьте мед. Пейте теплым или холодным.4. Настой из малины. Для его приготовления вам понадобится сушеная или свежая малина, также, можно использовать малину перетертую с сахаром. Залить ягоды кипятком и через 15 минут добавить чайную ложку меда, но если вы использовали малину с сахаром, тогда мед не нужно добавлять.5. Мятный чай. В этом рецепте вы можете применять мяту или мелиссу, на ваш выбор. Возьмите несколько веточек мяты, чайную ложку черного или зеленого чая и залейте их литром кипятка, накройте емкость крышкой и дайте чаю настояться в течение 15 минут, после чего можете добавить немного меда и дольку лимона.Вы можете использовать любой из этих напитков, так как они гораздо более полезны, чем обычный кофе или чай. В лекарственных травах и ягодах содержится масса полезных веществ, эффективно борющихся с вредными микроорганизмами, холестериновыми бляшками и т. д. Еще лучше, если вы полностью замените привычные напитки на те, что перечислены выше. Кстати, практически все эти отвары и настои благотворно сказываются на здоровье нервной системы, они успокаивают человека и снимают напряжение.