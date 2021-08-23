Ученые перечислили преимущества костного бульона

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Костный бульон стал элементом модных диет относительно недавно, но традиционная китайская медицина использовала это средство тысячи лет назад.В последние десятки лет в мире набирает популярность т.н. палеодиета, основным продуктом которой и является костный бульон. Его готовят методом длительного кипячения соединительных тканей и костей животных. Считается, что употребление костного бульона отражается на организме самым положительным образом — эффект заметен даже на ногтях и коже.Костный бульон облегчает симптомы простудных заболеваний — и это не просто элемент народной медицины, а проверенное современной наукой средство. Ученые установили, что бульон из куриных костей с овощами помогает организму сдерживать простуду на клеточном уровне.Другой полезный эффект — устранение проблем с пищеварительной системой. Коллаген из костного бульона укрепляет соединительную ткань пищеварительного тракта, что способствует защите от разных коварных заболеваний кишечника. Кроме того, белок из костного бульона вызывает ощущение сытости, что позволяет уменьшить порции пищи. Если вы сражаетесь с лишним весом, то это очень действенный инструмент. Глицин из костного бульона нужен организму для синтеза креатина — это вещество обеспечивает мышцы энергией. Плюс, в бульоне есть глюкозамин, который помогает уменьшать воспаление в суставах.