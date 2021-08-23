Назван способ похудеть без лишних ограничений

Контролировать порцию можно с помощью метода тарелки.Чтобы «беспроблемно» сбросить лишний вес, желающим похудеть стоит начать практиковать контроль порций. При этом, калорийные продукты нужно оставить на завершение приема пищи.Таким советом поделилась индийский диетолог Нэнси Дехра в своем Instagram. Так, эксперт рекомендует две трети тарелки заполнять едой, богатой белком, овощами и салатом, а оставшуюся часть – «любимыми углеводами».«Этот метод работает, потому что вы можете контролировать количество съедаемой порции при каждом приеме пищи. Это простой способ, обеспечивающий удобство и разнообразие», – написала она.Диетолог объяснила, что большинство людей, как правило, начинают прием пищи с углеводов, поскольку они являются самыми вкусными. По ее словам, хотя такие продукты и не вредны, каждый прием пищи должен содержать оптимальное количество белков и жиров.«Этот метод поможет вам контролировать свою порцию и меньше есть непреднамеренно», – отметила Дехра.Она добавила, что салаты и овощи богаты клетчаткой и питательными веществами, а белок насыщает, следовательно – сытость сохраняется надолго.Напомним, ранее были названы три простые привычки, которые помогут похудеть. Так, для достижения желаемой формы нужно отказаться от перекусов, уменьшить стрессы и выполнять более короткие и интенсивные серии упражнений вместо кардиотренировок.