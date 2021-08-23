Названы способы быстро помочь себе во время стресса: четыре шага

Стресс может поглотить за считанные минуты.У каждого из нас может случиться стрессовая ситуация, которая будто сбивает с ног и не дает двигаться дальше. Чтобы помочь себе, психолог Марьяна Франко советует выполнять одно простое упражнение.Состоит оно всего из четырех шагов и имеет сильный эффект, убеждает специалист. Это то упражнение, которое поможет справиться со стрессом, тревогой, разочарованием и другими переживаниями. Также оно будет способствовать развитию самопринятия и доброжелательного отношения к себе.4 шага, чтобы быстро помочь себеШаг первыйВ стрессовых обстоятельствах прислоните правую руку себе к груди и назовите свои чувства со словами:«Моя хорошая / мой хороший, я вижу, как сейчас тебе из-за этой ситуации … (назовите соответствующую эмоцию: тревожно, обидно, грустно, тяжело…)».Шаг второйПрисоединитесь к общечеловеческому. Для этого продолжите:«Да, я знаю, что все люди иногда переживают что-то подобное и как-то с этим справляются».Шаг третийПоддержите себя так, как бы вы это сделали для своего ребенка. Например, вот так:«И я верю, что ты тоже справишься. Я люблю тебя и буду тебя поддерживать».Шаг четвертыйСосредоточьтесь на тепле, которое идет сейчас от вашей руки к сердцу.Каноны выполнения упражненияЭто упражнение психолог Франко рекомендует делать как можно чаще и подойдет оно буквально всем. При этом подчеркивает:Ни одна методика не работает, если ее не выполнять.Лучше тренироваться на мелководье, чем на глубине. Поэтому вспомните какую-то стрессовую ситуацию, а также все те чувства, которые тогда были с вами, и попрактикуйтесь. Только так, вы сможете понять, как это работает.Как развить стрессоустойчивостьПсихологи отмечают, что можно выработать устойчивую реакцию на стресс. И для этого прежде всего надо изменить свое отношение о проблемных обстоятельствах. Существуют определенные приемы, которые могут облегчить адаптацию. Отдельно:Физическая активность;Дыхательные упражнения;Искренний смех;Погрузить лицо в холодную воду, когда находитесь в стрессовом состоянии;Петь или мурлыкать;Подумать на иностранном языке, чтобы сделать мышление трезвым;Высыпаться.