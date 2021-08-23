Диетолог рассказала, кому опасно часто есть фрукты

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Осторожнее следует быть людям с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом.Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предостерегла от злоупотребления фруктами людьми с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом второго типа или предрасположенностью к нему.Как отметила специалист во фруктах высокое содержание природных сахаров, которые при избыточном потреблении вредны для ряда категорий людей.По словам врача, следует ограничить фрукты у детей, сбалансировав их рацион, который должен включать в себя овощи, крупы, белковые и другие продукты. Не стоит злоупотреблять фруктами и людям, у которых развились обострения заболеваний ЖКТ. Им не стоит употреблять фрукты, овощи и ягоды в сыром виде. Например, свежие яблоки можно заменить на печеные.Диетолог также назвала среднюю безопасную дозу фруктов в день. В целом это 250–300 г, но показатель должен рассчитываться индивидуально с учетом других продуктов, которые входят в рацион.«Зависит от того, есть ли в рационе человека другие продукты, содержащие сахара — добавленные или природные. Если человек ест еще что-то сладкое, долю фруктов в рационе придется уменьшать».Селезнева напомнила, что в винограде, хурме и бананах больше сахара, чем в других фруктах. При этом больше всего его содержится в сухофруктах, которые врач призвала воспринимать как десерт, а не полезную альтернативу свежим фруктам.