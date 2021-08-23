Этот орех защищает от смерти из-за болезней сердца

Регулярно употребляйте грецкие орехи в количестве 5 или более порций еженедельно. Тем самым риск ухода из жизни от болезней сердца уменьшается на 25%.Ученые из Гарвардского университета доказали, что регулярное употребление грецких орехов защищает от смерти и продлевает жизнь пожилых людей. Результаты исследования публикует журнал Nutrients. Оно показало, что от 5 или более порций орехов еженедельно уменьшают вероятность преждевременной смерти на 14%. Опасность ухода из жизни из-за болезней сердца и при этом сокращается на 25%, а количество прожитых лет вырастает более чем на год.Исследование показало, что совсем небольшие порции орехов еженедельно способствуют более долгой жизни. Это актуально и для тех, у кого качество питания было не самым высоким. Тем самым ученые дают простой и практический совет, вполне осуществимый для целого ряда лиц, которые хотели бы укрепить здоровье.Даже среди людей с неправильным питанием увеличение содержания грецких орехов в рационе всего на полпорции в день уже был связано с преимуществами. Риск смерти по всем причинам снижался на 12%, а от болезней сердца - на 25%. В основу исследования были положены данные по 67 014 женщин и 26 326 мужчин со средним возрастом в 63 года. На момент начала наблюдений все они не имели серьезных болезней, за ними следили в течение 20 лет. Конечно, за исключением грецких орехов учитывались и другие факторы, способные влиять на продолжительность жизни и риск преждевременного ухода из неё.