Диетолог назвал формулу для вычисления нормы потребления воды

Необходимо умножить массу тела (в килограммах) на 30.Суточная потребность человека в воде зависит от его массы тела. Чтобы вычислить свою идеальную норму, необходимо умножить массу тела (в килограммах) на 30.О важных правилах утоления жажды и о методе расчета индивидуальной суточной нормы воды рассказал эксперт по питанию и диетологии Чисем Гюндюз. По его словам, ни один напиток, кроме воды, не может восполнить потребность человека в жидкости.С этой задачей не справятся ни чай, ни кофе, ни различные соки.«Употребление чая, кофе, фруктового сока, водянистых фруктов вместо воды не восполняет нашей потребности в воде. И приводит к тому, что мы получаем больше калорий. Потребность в воде нужно удовлетворять с помощью воды – это одно из золотых правил», – сказал Гюндюз.Летом человеку требуется намного больше воды, чем в любой другой период, рассчитать необходимую суточную норму можно, если умножить вес на 30.«Например, можно сказать, что суточная потребность в воде для человека с массой тела 60 килограммов составляет 1,8 тысячи миллилитров, или 1,8 литра. Однако такие факторы, как еда и напитки, употребляемые в течение дня, или физические упражнения, тоже играют роль и влияют на это количество», – добавил эксперт.Он также отметил, что цвет мочи может дать ответ на вопрос о том, достаточное ли количество воды вы выпили за день – чем она темнее, тем меньше жидкости было получено.Диетолог назвал употребление таких освежающих и водянистых плодов, как арбуз, вместо воды, ошибкой. По его словам, арбуз действительно содержит большое количество воды, однако в нем также много сахара.«Если учесть, что одна рекомендуемая порция арбуза в день – это пара треугольных ломтиков, то в попытке утолить жажду мы с лихвой превысим размер этой порции», – добавил эксперт.