Сколько в день? Ученый советует не отказываться от сахара совсем

Сахар является важным источником необходимой нашему организму глюкозы, напоминает эксперт.«Не стоит полностью отказываться от сахара, так как он важен как источник необходимой для организма глюкозы», - заявила в интервью доктор медицинских наук, профессор, биотехнолог Алла Погожева.Она отметила, что существует такое состояние, как гипогликемия, – в его случае прием чего-то сладкого даже полезен.Ученый рассказала, сколько сахара можно употреблять в день (в среднем), не опасаясь за здоровье. По словам профессора Погожевой, это примерно 50 граммов – калорийность такого количества составляет порядка 10% от суточного объема калорий. Вместе с тем, согласно рекомендациям Минздрава РФ, суточная норма потребления сахара должна быть менее существенной: специалисты ведомства советуют ежедневно употреблять не более 22 граммов сахара за день.Также Погожева пояснила, что норматив потребляемого сахара подразумевает любые его источники в рационе, в том числе в виде разнообразных сиропов, патоки, меда, которые могут присутствовать во многих продуктах готового производства. Врач рекомендует контролировать количество сахара и его разнообразных форм в потребляемой пище и напитках из магазинов.«В пределах нормы сахар может присутствовать в рационе, за исключением некоторых заболеваний и состояний – ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета», - резюмировала ученый.