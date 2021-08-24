Врач рассказала о главном предвестнике диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала главный предвестник сахарного диабета.«Ожирение в области талии — признак, указывающий на то, что ожирение затронуло и внутренние органы», — сказала она. По ее словам, это один из признаков метаболического синдрома, который очень часто приводит к сахарному диабету.Специалист добавила, что человек может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска. Она порекомендовала померить сантиметровой лентой себе талию. Если у женщин обхват превышает 80 сантиметров, а у мужчин — 100 сантиметров, этого достаточно, чтобы обратиться за консультацией к врачу, сказала Чернышова.Терапевт добавила, что необходимо также проверить состояние печени, поджелудочной железы, выяснить, все ли хорошо с обменом глюкозы.