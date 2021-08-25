Чем арбуз может быть полезен для здоровья?

Бахчевые развалы в городе — это одна из главных и всеми любимых примет августа. Спелые арбузы не только очень вкусные, но и могут принести пользу здоровью.Арбуз хорошо насыщает организм влагой, обладает очень низкой калорийностью (30 ккал на 100 граммов), но при этом богат клетчаткой. В одной порции (154 грамма) арбуза содержатся:витамин С: 21% базовой суточной нормы;витамин А: 18% от суточной нормы;калий: 5% от суточной нормы;магний: 4% от суточной нормы;витамины B1, B5 и B6: 3% от суточной нормы.Все это делает арбуз полезным для здоровья лакомством, которое может использоваться в профилактических и даже лечебных целях.Потенциальное противораковое действиеУченым известно противораковое свойство ликопина — одного из органических пигментов, которые содержит арбуз. Потенциально он может снизить риск возникновения некоторых онкологических заболеваний. Однако исследований профилактической эффективности арбузов мало, поэтому твердо заявлять об их противораковых свойствах нельзя. В то же время, регулярное употребление фруктов и приверженность к растительной диете действительно снижает вероятность развития рака.Влияние на здоровье сердцаИсследования показали, что все тот же ликопин может помочь снизить уровень «плохого» холестерина и предотвратить его окисление. Этот пигмент также благотворно влияет на артериальное давление.Аминокислота цитруллин, которой богат арбуз, повышает уровень оксида азота, способствующего расширению кровеносных сосудов и снижению давления. Витамины А, В6, С, магний и калий, которые содержатся в арбузе, тоже благотворно влияют на здоровье сердца. Однако исследований о связи употребления арбузов со снижением риска сердечно-сосудистых болезней не проводилось.Воспаление и окислительный стрессБлагодаря высокому содержанию противовоспалительных антиоксидантов и витамина С арбуз способствует облегчению воспалительного процесса, который является причиной многих хронических заболеваний. В ходе одного исследования ученые давали лабораторным крысам арбуз в виде порошка в дополнение к нездоровой диете. По сравнению с контрольной группой грызунов, не получавших арбуза, у них был выявлен более низкий показатель С-реактивного белка (маркера воспаления) и меньший окислительный стресс (повреждение клеток в результате окисления).Артериальное давление у женщин после менопаузыИсследование, проведенное среди женщин в постменопаузе, показало, что после употребления экстракта арбуза в течение шести недель, снижалась жесткость артерий и нормализовалось артериальное давление. По мнению ученых, это произошло благодаря цитруллину и аргинину.Мочекаменная болезньС детства нам говорили, что арбуз помогает «промывать почки», и доля истины в этом есть: он обладает мочегонным средством. Именно поэтому урологи иногда рекомендуют его пациентам с мочекаменной болезнью. Однако стоит упомянуть, что исследования, в которых подтвердилась эффективность арбуза в лечении этого заболевания, проводились только на крысах, которые, к сожалению, очень «далеки от народа». Поэтому людям с мочекаменной болезнью стоит применять этот метод «лечения» с осторожностью и после консультации с врачом.Здоровье кожи и волосАрбуз содержит два важнейших для красоты витамина — А и С. Витамин С способствует выработке коллагена, который делает кожу упругой и свежей. Витамин А помогает восстанавливать клетки кожи, при его дефиците часто появляется сухость и шелушение.Возможное влияние на потенциюАрбуз содержит большое количество цитруллина. Эта аминокислота способствует улучшению кровотока, и вместе с тем улучшает эректильную функцию. Впрочем, для того чтобы добиться желаемого эффекта «виагры», вам придется съесть очень много арбузов.Следует указать, что действие арбуза за потенцию изучалось только на крысах. На людях влияние цитруллина было проверено только в небольших исследованиях.Как выбрать арбузПомните, что арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, поэтому их ни в коем случае нельзя покупать в торговых точках рядом с дорогами. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться при выборе и употреблении арбуза:Место торговли арбузами должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле в куче;Нельзя вырезать кусочки «на пробу» или разрезать арбуз на части — в местах разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы;Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз неспелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при постукивании издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.Размеры арбуза никак не влияют на его степени зрелости;Тщательно вымойте арбуз с мылом и теплой водой перед тем, как его разрезать, поскольку частички почвы, пыли и микроорганизмы на кожуре моментально размножаются, попав на мякоть;Разрезанный арбуз храните только в холодильнике.