Эксперты назвали пять связанных с долголетием пищевых привычек

Один из советов специалистов – употреблять больше продуктов, содержащих вещества флавоноиды.Эксперты в области питания назвали пять связанных с долголетием пищевых привычек.Есть разноцветные овощи и фрукты. По словам одного из экспертов, доктора медицинских наук Эми Гудсон, такая привычка способствует получению разнообразного набора витаминов, минералов, антиоксидантов, что позитивно сказывается на работе сердца и кишечника,Разнообразный рацион. Привычка питаться разнообразно подразумевает, что человек ест многие овощи и фрукты, а также потребляет белки, цельное зерно, мясо, рыбу. Согласно вердикту магистра медицины Риччи-Ли Хотц, разнообразное питание крайне позитивно сказывается на балансе кишечной микрофлоры.Делать упор на растительные продукты. Многие исследования показывают, что когда основу рациона составляет растительная пища в виде овощей, фруктов, бобовых, цельного зерна, орехов и семян, это коррелирует с хорошими показателями здоровья сердца, отсутствием лишнего веса, лучшей защищенностью от диабета.Умеренность. Одна из самых главных пищевых привычек, обеспечивающих хорошее здоровье и долголетие, связана с контролем потребляемых калорий. Эксперты советуют не тянуться за закусками, если не ощущается реального голода.Потребление флавоноидов. Активное поедание этих пищевых компонентов, содержащихся в ряде растительных продуктов и шоколаде, благоприятно сказывается на головном мозге, дает эффект профилактики его возрастного разрушения, что также связано с долголетием.