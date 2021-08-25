Сколько рафинированного масла безопасно употреблять для здоровья? Объясняет врач

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Умеренные дозы рафинированного масла относительно безопасный для здоровья даже при ежедневном употреблении.О том, сколько рафинированного масла можно употреблять в пищу, не боясь за здоровье, рассказала в интервью нутрициолог Наталья Круглова. По словам медика, подобная «безопасная норма» представляет собой весьма умеренное количество.«Около 3-4 чайных ложек масла в день. При ожирении это количество стоит ограничить до 2-3 ложек», - объяснила врач.Также Круглова напомнила, в каких случаях не следует употреблять в пищу жареную в масле пищу или любой другой продукт, содержащий жир:при обострении заболеваний ЖКТ,острая стадия желчекаменной болезни,острый панкреатит.Круглова добавила, что рафинированное подсолнечное масло обладает высоким показателем точки дымления – это означает, что оно меньше подвергается окислению в процессе жарки. В то же время масло может окисляться, если долго стоит на полке, особенно когда на него попадает солнечный свет.