В США создали препарат для лечения ожирения, подавляющий аппетит

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Американские ученые создали экспериментальный препарат для лечения и профилактики ожирения и метаболического синдрома, основанный на моноклональных антителах.Исследователи, представляющие Институт открытий Харрингтона при Университете Кейс Вестерн Резерв, представили препарат, который снижает аппетит, способствует нормализации массы тела и приводит в порядок уровень глюкозы. Препарат основан на моноклональных антителах, которые воздействуют на гормон аспрозин, нейтрализуя его.Ранее ученые выяснили, что аспрозин провоцирует чувство голода и является одним из значительных драйверов ожирения, поэтому новое исследование было направлено на поиск средств для нейтрализации гормона. Эксперименты на грызунах показали, что моноклональные антитела неплохо справляются с этой задачей."Повышенный аппетит, высокий уровень глюкозы и увеличенный индекс массы тела — основные факторы, определяющие развитие метаболического синдрома, который во многих случаях провоцирует развитие ожирения и сахарного диабета второго типа. Наша работа показала, что все эти факторы можно корректировать, если воздействовать моноклональными антителами на гормон аспрозин", — говорят авторы исследования.