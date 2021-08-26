Время для интима: можно ли заниматься любовью во время Covid-19

Ученые пытаются найти ответ на животрепещущий вопрос.Передается ли коронавирус половым путем? На сегодняшний день это один из самых животрепещущих вопросов, над ответом на который бьются ученые всего мира. И их выводы весьма противоречивы.К примеру, детский врач и ведущий Евгений Комаровский утешает россиян заявлением, что это маловероятно.«Половая передача для коронавируса не доказана. Но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища Коронавирус легко можно передать посредством поцелуев. Хотя уже сейчас в интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контакта лицом к лицу», — посоветовал врач.А вот американские исследователи не столь оптимистично смотрят на эту проблему. они провели серию экспериментов на хомяках и обнаружили коронавирус в семенниках заразившихся животных.Выходит, коварная инфекция вполне может передаваться при половом акте без сопутствующего контакта верхних слизистых.Более того, ученые пришли к выводу, что коронавирус влияет на деятельность репродуктивной системы человека. Причем, в основном мужского населения.Доказано, что тестикулы переболевших COVID-19 начинают вырабатывать меньшее количество сперматозоидов, которые к тому же еще и менее активны. В связи с этим врачи рекомендуют в течение трех месяцев после выздоровления воздерживаться от попытки зачать ребенка.