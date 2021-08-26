Эпидемиолог Власов: вакцинация от гриппа в пандемию сродни афере

Известный российский ученый-эпидемиолог заявил, что реальной необходимости вакцинироваться от гриппа в условиях пандемии COVID-19 не существует.В своем интервью эпидемиолог, профессор Василий Власов скептически высказался о возможности заболеть одновременно коронавирусной инфекцией и гриппом, не поддержав идею вакцинации от последнего. Более того, ученый сравнил с аферой попытки организовать прививочную кампанию против гриппа в пандемию.«Никакого отношения к реальной жизни это не имеет. Единственный смысл у всей этой аферы – дать денег производителям гриппозной вакцины», - поделился мнением Власов.Он заявил порталу «Доктор Питер», что массовых вспышек заболеваемости гриппом не регистрируется с начала 2020 года. Рассуждения о том, что с приходом осени будет возрастать риск двойного заражения гриппом и коронавирусом, эпидемиолог охарактеризовал как «ковыряние в носу». Власов подчеркнул, что такой угрозы нет.Рассуждая о непредсказуемости «поведения» коронавируса, ученый заметил, что подобным свойством обладают все инфекции, которые переходят к человеку от животных. Власов сообщил, что штамм вируса, вызвавший первую волну, довольно быстро растерял свой поражающий потенциал и исчез. Вполне может случиться так, что ковид однажды стихнет сам собой. Но сегодня никто не может точно сказать, произойдет ли это, и если да, то когда.