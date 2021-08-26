«Индийский» штамм продолжает захватывать мир

Наблюдения показывают, что распространение Дельта-штамма коронавируса за одну неделю увеличилось со 148 до 163 государств. Впрочем, и предыдущие версии COVID-19 тоже продолжают циркуляцию.«Индийский» штамм коронавируса отличается повышенной заразностью, то есть один заболевший может заразить вокруг себя в несколько раз больше человек, чем носитель предыдущих версий коронавируса, включая так называемые «британские» и «бразильские» варианты. Именно это спровоцировало во многих государствах, вроде бы достигших коллективного иммунитета, новый всплеск заражений. К таким странам можно отнести Великобританию и Израиль. В Израиле было вакцинировано почти 90% взрослого населения, но теперь эта страна с населением в 9 млн человек ежедневно регистрирует по 9 000 заболевших. А в Великобритании, где вакцинировали почти 85% взрослого населения, уровень заболеваемости перевалил за 32 000 случаев, намного обогнав аналогичные показатели в России.Однако вакцинация всё-таки сделала своё доброе дело, поскольку уровень смертности в Израиле исчисляется десятыми долями процентов. А в России сегодня опять поставлен новый печальный рекорд по смертности - 808 смертей за день. Смертность в нашей стране нипочём не желает снижаться, хотя показатели заболеваемости вроде бы падают. И уже очень скоро, если судить по официальной статистике, у нас будет умирать 5% от заболевших. Такой смертности не отмечается в других странах мира.Что касается «индийского» варианта коронавируса, то победить его возможно только всеобщей вакцинацией. Да, получившие вакцину люди могут заболевать, но вероятность тяжелой формы болезни у них в десятки раз ниже, как и риск смерти от коронавируса. А это позволит перевести данный недуг на уровень сезонного гриппа, который убивает приблизительно 0,1% своих жертв.