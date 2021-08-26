Защита после двух вакцин слабеет через 6 месяцев

Получаемая в результате двух уколов прививки от коронавируса защита начинает снижаться через 6 месяцев. А к наступающей зиме она может составить всего 50% от пиковых показателей, как показало исследование британских ученых.Для получения полноценной защиты от коронавируса необходимо пройти через две прививки с интервалом в несколько недель. Но теперь стало известно, что даже эта защита со временем снижается. Прошедшие через полный курс вакцинации уже через 6 месяцев обладают меньшим уровнем антител. А те британцы, которые получили прививки прошлой зимой, включая пожилых людей, к новой зиме могут столкнуться с сокращением уровня защиты от COVID-19 на 50%.Конечно, только в том случае, если они не пройдут через ревакцинацию. На территории России бустерные инъекции получили уже более 136 000 человек. Всего у нас вакцинировано около 30% населения, но в некоторых регионах вроде Чечни или Тамбовской области планка охвата взрослого населения составляет свыше 50% и 60% от плана, а где-то вроде Крыма или Москвы она всё ещё относительно низка. Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали результаты ПЦР-тестов более миллиона человек, которые прошли через полную вакцинацию.Снижение уровня защиты увеличивает риск заражения полностью вакцинированного человека коронавирусом. Было установлено, что если вскоре после завершения курса вакцинации препаратами Pfizer показатель защиты от заражения составлял 88%, то через 4-5 месяцев он снижался до 74%. Для уколов от AstraZeneca эффективность падала с 77% до 67%. Пока неясно, означает ли это также снижение и уровня защиты от тяжелой формы болезни и госпитализаций, или речь идет только о риске заражения.