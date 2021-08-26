Жертвам COVID-19 опасно оперироваться

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Пациенты с коронавирусом в два раза чаще сталкиваются с опасными сгустками крови в сосудах после прохождения хирургических операций. К такому выводу пришли ученые из Англии.Пережившие COVID-19 пациенты обладают повышенным риском развития тромбоза после хирургических операций. Британские ученые выявили связь между завершившимся или активным заболеванием коронавирусом и венозной тромбоэмболией - одной из самых опасных разновидностей сгустков крови. Риск этого нарушения у жертв коронавируса вырастает в два раза после хирургических процедур.Таковым этот риск являлся в том случае, если переболевшие коронавирусом или продолжающие им болеть пациенты заражались за 6 недель до проведения хирургической процедуры. Венозная тромбоэмболия - хорошо известное осложнение операций, хотя авторы исследования не могут точно сказать, почему коронавирус провоцирует её.Результаты исследования опубликованы в издании Anaesthesia. Его авторы собрали информацию по более чем 128 000 пациентов, которые проходили через разные виды хирургических операций в 1 630 больницах из 115 стран. Добровольцы попали в четыре группы: в контрольной группе никогда не заболевали коронавирусом, во второй группе имелась активная форма болезни, в третьей группе от коронавируса поправились относительно недавно, и в четвёртой группе люди восстановились после COVID-19 более 7 недель назад.