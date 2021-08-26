Число пациентов с гипертонией в мире выросло в два раза

Огромное по масштабам международное исследование показало, что количество людей старше 30 с повышенным артериальным давлением выросло в два раза за последние 30 лет. Самое трагическое заключается в том, что более половины из них не получает никакого лечения.Гипертония является крупнейшим единичным фактором риска инсульта, она также намного увеличивает вероятность развития других сердечно-сосудистых болезней. Сегодня гипертония молодеет и всё чаще поражает людей старше 30. Увы, многие из них считают, что в силу возраста они не способны заболеть гипертонией. А те, кто знают о повышенном давлении, не идут к врачам, так как не хотят, по их собственным словам, «рано садиться на таблетки». В результате, несмотря на наличие доступных по стоимости и простых методов лечения гипертонии, которые включают не только таблетки, но правильное питание и физические нагрузки, её жертвы продолжают болеть и, как следствие, умирать от этой болезни.Это одинаково распространено не только в бедных, но и в богатых странах, как показало исследование, опубликованное авторитетным научным журналом The Lancet. Прямо от последствий гипертонии каждый год умирает, по данным Всемирной организации здравоохранения, 8,5 млн человек. Эти смерти связаны с инсультами, сердечной недостаточностью и отказом других органов, включая почки.Что же считать гипертонией? Авторы исследования определяли повышенным артериальное давление при верхнем систолическом уровне выше 140 мм ртутного столба, и при диастолическом уровне выше 90 мм ртутного столба. В ходе исследования анализировались данные по 184 странам. Если в 1990 году на нашей планете было 648 млн человек с гипертонией, то к 2019 году их количество выросло до почти 1,3 млрд человек. Правда, справедливости ради стоит сказать, что и численность населения нашей планеты тоже заметно выросла. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)