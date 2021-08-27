Эксперт рассказал, что будет если есть один раз в день

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал какими последствиями чреват всего один прием пищи в день.По словам врача, такой подход, даже, если это вынужденная мера, не сулит ничего хорошего для здоровья и внешнего вида. Он объяснил, что, как правило, люди с таким режимом питания злоупотребляют перекусами, которые даже не воспринимают, как прием пищи. Потенциально, это чревато набором веса, ведь продукты, популярные в качестве быстрого перекуса обычно представляют собой высококалорийные сладости.Также эксперт предупредил, что единственный прием пищи при таком образе жизни буде излишне калорийным, что также в перспективе может стать причиной набора лишнего веса.«Немаловажно, что мы едим глазами: когда вы питаетесь раз в день, объем порции намного больше. Выше риск переедания, и довольно быстро вы привыкнете к той модели поведения, которая в перспективе приводит к набору веса», — сказал Павел Исанбаев.Кроме того, врач предостерег от такого питания людей, страдающих заболеваниями органами ЖКТ, так как это может стать причиной ухудшения состояния здоровья.