Правила правильного употребления воды для худеющих

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Многие худеющие люди избавляются от лишних килограммов гораздо медленнее, чем могли бы при их рационе. Происходит это потому, что организм задерживает воду. К сожалению, большинство людей недооценивает значение воды для нашего организма и, как следствие, испытывают обезвоживание. По этой причине организм и задерживает воду. С точки зрения природы задержка жидкости – жизненно важный механизм, ведь потеря воды, эквивалентная одному проценту весу вашего тела, может нарушить функции тела и разума, четырех – вызвать головную боль, общую мышечную слабость и раздражительность, семи – может оказаться фатальной.Вода помогает выводить токсины из почек, вырабатывать энергию, регулировать обмен веществ и температуру тела, создавать новые клетки и смазку для суставов и многое другое.Каждую минуту мы естественным образом теряем воду, просто потому что дышим. Летом или при нагрузках (или просто даже при стрессе и длительной умственной работе) мы теряем еще больше. Напитки, содержащие алкоголь и кофеин, еда, содержащая большое количество соли, – все это также заставляет организм тратить еще больше воды.Вода способствует пищеварению, выведению токсинов, вредных веществ и, да, жиров тоже! Кроме того, ваша кожа будет становиться светлее и чище, а организм – здоровее.Но что самое главное для нас, стройнеющих, это то, что жажда (сигнал о нехватке воды) часто принимается за голод, а это возвращает к перееданию.Некоторые худеющие поступают наоборот: они пытаются вывести воду из организма всеми возможными путями, рассчитывая таким образом похудеть. Вместо этого организм начинает ее еще больше задерживать, появляются отеки и проблемы со здоровьем.Иранский доктор Ферейдун Батмангхелидж, автор книги «Ваше тело просит воды», пишет о том, что обезвоживание – это прямой путь к ожирению и многим другим заболеваниям. Почему? Вода стимулирует симпатическую нервную систему, которая регулирует пищеварение. Нехватка воды ведет к плохому пищеварению и усвоению питательных веществ, которые способствуют появлению ненавистных жировых отложений.В своей книге доктор подчеркивает, что большинство людей испытывают хроническое обезвоживание. Какие сигналы подает организм при обезвоживании?Сигналы обезвоживания организма по доктору Батмангхелиджу:1. Чувство усталости, не являющееся результатом напряженной работы.2. Прилив крови к лицу: когда кровообращение в мозге усиливается, чтобы улучшить его снабжение водой, приток крови к лицу также увеличивается.3. Чувство раздражения без видимой причины – бесконтрольный гнев.4. Чувство тревоги без каких-либо веских оснований – синдром беспокойства.5. Ощущение подавленности и неадекватность реакций (например, ослабление полового влечения).6. Угнетенное состояние в его крайней форме: депрессия и мысли о самоубийстве.7. Тяга к алкоголю, курению и наркотикам.Сколько нужно выпивать жидкости?Считается, что в день нужно выпивать до 2 литров воды. Но откуда взялась эта цифра? Почему не литр и не десять? И как одна рекомендация может подходить разным людям? Никак.Для того чтобы поддерживать оптимальный уровень воды в организме, человеку, живущему в умеренном климате и поддерживающему умеренный образ жизни, нужно выпивать около 35 мл воды на 1 кг веса.То есть для человека массой тела 80 кг (80 ? 35 = 2800) нужно выпивать 2 литра 800 мл чистой и свежей H2O. При этом от кофе, чая и «газировки» Батмангхелидж рекомендует отказаться совсем.Могут ли все следовать этим рекомендациям? Нет.Кому нельзя следовать этим рекомендациям?1. Людям, страдающим сердечной и/или почечной недостаточностью. Количество жидкости, выводимое естественным путем, уменьшается из-за плохого кровоснабжения.2. Людям, чей лишний вес связан с задержкой жидкости в организме.3. Людям, у которых проблемы с легкими и дыханием: жидкость может скопиться в легких, что приведет к отеку.Вывод:Если вы не относитесь к группе риска, то возьмите за привычку пить больше воды – свежий ум и бодрость (плюс чистая кожа и хорошо функционирующий организм) вам обеспечены. Вливайте нужное количество Н2О в себя, даже если это кажется вам непривычным. Довольно быстро вы увидите значительные перемены в лучшую сторону и заставлять себя пить больше воды вам не придется.