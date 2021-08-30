ТОП-7 опасных свойств сухофруктов

В каких случаях не стоит есть этот продукт.Сухофрукты не принесут пользы организму, если вы едите их сверх рекомендованной дневной нормы употребления именно этого продукта. Эксперты в области питания также рассказали об угрозе здоровью от «химии», которую добавляют для улучшения внешнего вида сухофруктов и увеличения срока их хранения.1. Нарушения пищеваренияВздутие, боли в животе, судороги, расстройство пищеварения: запоры или, наоборот, диарею может вызвать переедание сухофруктов, богатых клетчаткой.2. Набор весаЭтот продукт достаточно калорийный. если выбирать его в качестве перекуса, лучше ограничиться одной горстью или предпочесть свежие низкокалорийные фрукты и овощи.3. Развитие кариесаВ этом продукте много фруктозы, дополнительный сахар может добавить и производитель. Из-за особенностей консистенции сухофрукты прилипают к зубам, их частицы могут оставаться на зубах даже после полоскания. Это провоцирует кариес.4. Скачки сахара в кровиУ сухофруктов высокий гликемический индекс. Они вызывают мгновенный скачок уровня сахара в крови, а потом быстрое падение его показателей.5. Обострение астмыАллергию и астматические симптомы может спровоцировать диоксид серы или консервант Е220. Натуральная курага на вид невзрачная. Обработанная консервантом — ярко-оранжевая с еле заметной пленкой.6. Негативно влияют на мозг, сердце и кроветворную системуТакое влияние оказывает тот же самый диоксид серы. Он разрушительно действует на витамин В1, необходимый для здоровых функций этих органов и систем организма.7. Провоцирует серьезные заболевания ЖКТКаустическая сода или пищевая добавка Е524, которой обрабатывают чернослив, изюм и маслины, в большом количествек ). По словам ученых, в большом количестве способна навредить органам пищеварения.