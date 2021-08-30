С чего начать похудение: десять простых шагов

Как похудеть раз и навсегда.Чаще всего человек, который решил снизить вес, сталкивается с множеством вопросов. Для того чтобы все получилось, нужно правильно начать.Для этого следует определить первые шаги. С чего начать похудение – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.С чего начать похудениеОткажитесь от сладкой воды. Это позволит уменьшить количество жидких калорий и быстрых углеводов.Введите новую привычку – гуляйте в парке час утром или вечером. Это позволит потратить калории и улучшить кровообращение в нижних конечностях.Ужинайте не позднее, чем за 3 часа до сна.Обязательно завтракайте – это отличный способ начать здоровый образ жизни. Завтрак запустит пищеварительную систему утром и даст заряд на весь день. Кроме того, вы сможете контролировать аппетит в течение дня.Забудьте про лифт – это простое решение повысит активность в течение дня.Употребляйте алкоголь не чаще одного раза в неделю. Выбирайте натуральные напитки (некрепкие).Уберите из рациона колбасы и сосиски. В этих продуктах содержится натрий и холестерин. Выбирайте цельные продукты (мясо, птицу, рыбу).Ищите замену привычным сладостям – выбирайте полезные варианты.Массаж. По словам Ольги Усенко, «это может быть как расслабляющий массаж, так и интенсивный».Ходите пешком на работу или в магазин – так вы увеличите активность.Движение, уход, более здоровый рацион – это то, что нужно каждому из нас,– резюмировала нутрициолог.