Ломкие волосы и постоянная усталость: медики назвали признаки неправильного рациона

Как понять, что ваш рацион неидеален.Правильное питание – этот тренд, которому стараются соответствовать все большее количество людей. Мы обращаем внимание на калорийность пищи, заучиваем основные принципы здорового питания. И если не сталкиваемся с проблемой лишних килограммов, то искренне считаем, что из нас вышли прекрасные диетологи. Однако вес – не единственный признак того, что рацион составлен неверно.Суровая правда заключается в том, что ряд продуктов, которые везде значатся как полезные, с учетом индивидуальных особенностей могут оказывать негативное влияние на организм. Именно поэтому все наши «знания», связанные с правильным питанием, которые мы почерпнули в интернете, не делают нас диетологами, так как являются поверхностными. Согласно результатам исследований International Food Information Council Foundation, большинство людей, утверждающих, что хорошо разбираются в тонкостях правильного питания, на самом деле не способны грамотно составить личное меню.Как же понять, что ваш рацион неидеален и нуждается в корректировке? Нутриционисты выделяют пять признаков.Постоянная усталостьСпециалисты не зря каждый раз делают акцент на том, что любой прием пищи должен быть сбалансированным по количеству белков, жиров и углеводов, иначе насыщение придет максимум на час, а затем вы снова захотите есть. Есть и еще один важный нюанс – это энергия, которую вы получаете вместе с пищей. Если по приезду на работу вы чувствуете себя утомленными, хотя завтрак был достаточно плотным, а ближе к обеду запасы энергии оказываются на нуле, значит, в вашем рационе присутствуют не слишком полезные продукты. Или вы их просто неправильно готовите. Такое перманентное чувство усталости обычно провоцируют продукты, которые проходят длительную термическую обработку, и речь идет не только о полуфабрикатах, но также домашних блюдах.Похожий эффект дают продукты с высоким гликемическим индексом, в список которых входят цукаты, мед, фрукты, все кондитерские изделия и пр. Их частое употребление приводит к тому, что уровень сахара в крови сначала резко возрастает, а через некоторое время падает. Это и приводит к тому, что вскоре после перекуса вы вновь ощущаете себя голодным, а об энергичности не идет даже речи.Неудовлетворительное состояние волосБлюда и продукты, которые входят в ваше ежедневное меню, могут по-разному влиять на состояние волос. По сути, локоны и кожа – одни из самых явных индикаторов того, насколько правильным является рацион.Возьмите одну прядь пальцами и оцените то, что вы видите и чувствуете: если волосы слишком тонкие, ломкие, лишены блеска, значит, организм дает вам сигнал, что привычное питание не совсем приемлемо для него. Возможно, вы едите слишком мало продуктов, содержащих белок или железо.Если же волосы выпадают в большом количестве, следует записаться на прием к врачу – после получения результатов необходимых анализов, он скажет, что следует изменить в вашем меню. Может, его следует разнообразить продуктами, в состав которых входят жирные кислоты, витамины В12 или фолиевая кислота.Подавленное состояниеВряд ли вы когда-нибудь задумывались об этом, но у каждого продукта есть определенные свойства. И если одни насыщают энергией и дарят заряд бодрости, то другие вызывают чувство тревожности и подавленности. Окончательный «вердикт» зависит от того, в каких количествах и с какой регулярностью вы употребляете такую еду.Если ваш завтрак проходит в ближайшей кофейне, на обед вы едите бутерброды, а ужинать предпочитаете пиццей, организм лишается такой важной жирной кислоты, как омега-3, которая регулирует метаболизм гормона радости (серотонина), уменьшает психоэмоциональное напряжение, предупреждает риск развития депрессии. Когда вы строите свой рацион на обработанных продуктах с разнообразными добавками и консервантами, то заставляете мозг «голодать». Чем больше в меню фаст-фуда и полуфабрикатов, тем более апатичными вы себя чувствуете.Однако это не единственный «сюрприз» – если вы на протяжении долгого времени придерживаетесь низкоуглеводной диеты, риск возникновения депрессивного состояния тоже увеличивается.Проблемная кожаНе зря про кожу говорят, что она – зеркало здоровья. Когда организму не нравится ваш рацион, он пытается донести свое недовольство при помощи высыпаний, кожного зуда, преждевременного старения кожи и пр. Такая реакция может возникать по разным причинам: дефицит микроэлементов, недостаток полиненасыщенных жирных кислот, обилие жареной пищи или продуктов с низкой питательной ценностью. Конечно, самостоятельно понять, что прыщи появились именно из-за рациона, нельзя. Правильные выводы может сделать только дерматолог на основании результатов анализов. Поэтому перед тем как садиться на диету, стоит записаться на прием к врачу.После еды вас раздувает, в животе бурчит, газообразование повышается, вы вообще (ну вот совсем никак) не можете втянуть живот? Значит, вы питаетесь наверняка неправильно. Такие же ощущения вызывает и жирная пища. Но не всегда причина в этом. У многих может быть неоднозначная реакция даже на самые простые продукты – капусту, картошку, молоко. Проследите, в каком случае живот ведет себя «плохо» и постарайтесь свести к минимуму употребление этих продуктов. Но если в животе боли – немедленно к врачу!Слабый иммунитетКрепкую иммунную систему не получится создать, если организм не будет получать сбалансированное количество витаминов, минералов и питательных веществ. Если питание правильное и подходит вашему организму, иммунитет является достаточно сильным, а потому вы быстро и эффективно справляетесь с различными вирусами. Однако частые простуды и другие проблемы со здоровьем говорят о том, что телу не хватает «топлива» для успешной борьбы с болезнями. Так, сотрудники Корнельского университета провели ряд исследований, благодаря которым обнаружили, что состояние пациентов, жалующихся на частые проблемы со здоровьем, менялось в лучшую сторону после того, как некоторые продукты в рационе заменялись на еду, содержащую важные питательные вещества.Как избежать последствий неправильного питанияЕсли не внести необходимые коррективы в свой рацион, хронические болезни станут вашими постоянными спутниками. Вот несколько советов, как избежать негативных последствий:• разнообразьте пищу – меню должно быть сбалансированным. Есть каждый день гречку и куриное филе – плохая идея, несмотря на полезность обоих продуктов. Ежедневно нужно употреблять хотя бы небольшое количество орехов, свежих фруктов, «молочки»;• замените жареные блюда на запеченные или приготовленные в мультиварке;• старайтесь есть продукты свежими или готовьте их до состояния «аль-денте»;• пейте достаточное количество жидкости, замените кофе на зеленый или травяной чай без сахара;• в день желательно иметь пять приемов пищи: три основных и два перекуса, при этом важно, чтобы порции были небольшими.