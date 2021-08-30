Чем полезна гречка: 4 важных плюса для укрепления здоровья

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Гречка не содержит глютен и богата питательными веществами – белком, клетчаткой, витаминами и минералами: ее употребление дает определенные плюсы для здоровья.Улучшает функции сердца. Гречка содержит полезные для сердца питательные вещества: конкретно – магний, медь, клетчатку. Магний играет важную роль в регулировании сокращения мышц. В частности, он помогает клеткам сердечной мышцы расслабиться, противодействуя кальцию, который стимулирует сокращения.С другой стороны, медь помогает регулировать частоту сердечных сокращений и снижает кровяное давление. Что касается клетчатки, которая содержится в гречке, – она помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина, который может накапливаться в стенках артерий, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.Улучшает пищеварение. Гречка содержит нерастворимую клетчатку – тот тип клетчатки, которую организм не может переварить. Вместо этого он притягивает воду к стулу, что в результате обеспечивает профилактику запора.Большая часть нерастворимой клетчатки в гречихе находится в шелухе, покрывающей крупу и содержащую устойчивые крахмалы, которые действуют аналогично нерастворимой клетчатке. Устойчивые крахмалы ферментируются полезными кишечными бактериями в толстой кишке. В результате они производят короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые служат питанием для клеток, выстилающих толстую кишку. Это улучшает состояние кишечного микробиома, поддерживает рост полезных бактерий.Помогает контролировать вес. Гречка низкокалорийная, вдобавок богата клетчаткой и белком. Эта мощная комбинация помогает обуздать аппетит, дольше сохраняя сытость. Кроме того, подобная комбинация эффективно помогает регулировать уровень сахара в крови. Его колебания провоцируют сильный голод и неуемный аппетит.Помогает в лечении диабета. Гречка может принести большую пользу людям с диабетом, поскольку является насыщенным источником сложных углеводов, которые дольше перевариваются организмом. Такое медленное переваривание углеводов позволяет дольше сохранять стабильный уровень сахара в крови, информирует портал Food News.