Пробежка перед сном может быть опасна

Многие из нас незадолго до отхода ко сну выходят побегать где-нибудь возле дома. Однако если это происходит в городах с не слишком чистым воздухом, того подобное приносит больше вреда, чем пользы.Существует распространенное мнение о том, что занятия спортом на свежем воздухе полезны в любом случае, даже если этот воздух не совсем свежий. Но всё большее количество исследований показывает, что если люди бегают или катаются на велосипедах в мегаполисах с высоким уровнем вредных частиц в атмосфере, то вред от подобного рода грязного воздуха намного перевешивает пользу от физических нагрузок. Конечно, заниматься можно в респираторе, но удовольствия от этого испытать не получается. Однако есть некоторые способы, позволяющие свести риск до минимумаУченые предлагают, чтобы бегуны и велосипедисты занимались в парках и в зелёных зонах - как можно дальше от крупных автомобильных трасс. Если это невозможно, занимайтесь в помещениях, например, в спортзале. Велотренажёр можно поставить и у себя дома, как и беговую дорожку. Если у человека есть уже какие-то серьёзные болезни сердца, то при желании бегать на улице это нужно делать рано утром. В этот время уровень загрязнений воздуха является минимальным. Опять-таки, лучше всего, если тренировки проходят в помещениях.Курение, загрязнение воздуха и сидячий образ жизни являются тремя главными убийцами, когда речь касается факторов риска сердечно-сосудистых болезней. Они даже более важны, чем повышенное артериальное давление и показатели холестерина. В распоряжении Европейского сообщества кардиологии появляется всё больше доказательств роли, которую играет загрязнённый воздух при развитии болезней сердца. Во время пандемии уровень загрязнений снизился из-за карантина, но теперь он стремительно восстанавливается.