10 тревожных признаков того, что вам срочно пора в отпуск

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Этот чек-лист поможет определить, насколько сильно вы заработались. Если хотя бы несколько пунктов из этого списка совпадает с вашим нынешним состоянием, пора задуматься об отдыхе.Вы выглядите, как на фото в паспортеЭто, конечно, шутка, но в ней есть доля правды. Люди редко хорошо получаются на фото «три на четыре», и, если вы все больше становитесь похожи на изображение в паспорте, вам определенно стоит немного отдохнуть.Вам сложно заснутьМучаетесь от бессонницы? Это один из первых признаков стресса и эмоционального выгорания. Возможно, пришло время переключиться с работы на что-нибудь более приятное.Из-за работы страдает личная жизньВспомните, сколько семейных торжеств, школьных концертов и встреч с друзьями вы пропустили за последнее время. Пора восстановить отношения с близкими, уделив им немного своего времени. И отпуск подходит для этого как нельзя лучше.Вы делаете все больше ошибокЕсли вам то и дело приходится выслушивать претензии от начальства или клиентов, пора «перезагрузить» мозг и начать все заново. Наш «внутренний компьютер» тоже нуждается в отдыхе, и пара выходных в неделю ему может быть недостаточно.Вы теряете чувство юмораБезобидные шутки коллег начали вас раздражать, а привычные офисные приколы вы воспринимаете как личную обиду? Вам срочно пора отдохнуть, пока отношения с коллективом окончательно не испортились.Вся ваша жизнь вращается вокруг работыЕсли все свои планы и жизнь семьи вы подстраиваете под рабочее расписание, остановитесь! Мы работаем, чтобы жить, а не наоборот.Вы запиваете стресс алкоголемВ том, чтобы расслабиться после рабочей недели с бокалом хорошего вина, нет ничего зазорного. Но если прием алкоголя входит в привычку, пора насторожиться.У вас пропал энтузиазмВы всегда горели работой, фонтанируя десятками различных идей, а теперь просто стараетесь дожить до выходных? Это «красный флаг», знакомый многим трудоголикам. Если немедленно не взять отпуск, вы с большой вероятностью можете доработаться до синдрома выгорания.Ваши выходные проходят не так, как хотелось быВ течение недели вы представляете, как на выходных поедете с семьей на рыбалку, наконец займетесь спортом или испечете с детьми пирог. А в итоге два дня не можете подняться с дивана, чувствуя, что на реализацию ваших планов просто не осталось сил. Узнали себя? В отпуск и срочно!Вы думаете только о работеЕсли вы даже дома говорите о работе, а когда молчите – то все равно думаете о ней, пора сбросить тяжесть ваших офисных обязанностей, исчезнув из города на пару недель. И никакого телефона!