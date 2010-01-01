10 тревожных признаков того, что вам срочно пора в отпуск

Этот чек-лист поможет определить, насколько сильно вы заработались. Если хотя бы несколько пунктов из этого списка совпадает с вашим нынешним состоянием, пора задуматься об отдыхе.

Вы выглядите, как на фото в паспорте

Это, конечно, шутка, но в ней есть доля правды. Люди редко хорошо получаются на фото «три на четыре», и, если вы все больше становитесь похожи на изображение в паспорте, вам определенно стоит немного отдохнуть.

Вам сложно заснуть

Мучаетесь от бессонницы? Это один из первых признаков стресса и эмоционального выгорания. Возможно, пришло время переключиться с работы на что-нибудь более приятное.

Из-за работы страдает личная жизнь

Вспомните, сколько семейных торжеств, школьных концертов и встреч с друзьями вы пропустили за последнее время. Пора восстановить отношения с близкими, уделив им немного своего времени. И отпуск подходит для этого как нельзя лучше.

Вы делаете все больше ошибок

Если вам то и дело приходится выслушивать претензии от начальства или клиентов, пора «перезагрузить» мозг и начать все заново. Наш «внутренний компьютер» тоже нуждается в отдыхе, и пара выходных в неделю ему может быть недостаточно.

Вы теряете чувство юмора

Безобидные шутки коллег начали вас раздражать, а привычные офисные приколы вы воспринимаете как личную обиду? Вам срочно пора отдохнуть, пока отношения с коллективом окончательно не испортились.

Вся ваша жизнь вращается вокруг работы

Если все свои планы и жизнь семьи вы подстраиваете под рабочее расписание, остановитесь! Мы работаем, чтобы жить, а не наоборот.

Вы запиваете стресс алкоголем

В том, чтобы расслабиться после рабочей недели с бокалом хорошего вина, нет ничего зазорного. Но если прием алкоголя входит в привычку, пора насторожиться.

У вас пропал энтузиазм

Вы всегда горели работой, фонтанируя десятками различных идей, а теперь просто стараетесь дожить до выходных? Это «красный флаг», знакомый многим трудоголикам. Если немедленно не взять отпуск, вы с большой вероятностью можете доработаться до синдрома выгорания.

Ваши выходные проходят не так, как хотелось бы

В течение недели вы представляете, как на выходных поедете с семьей на рыбалку, наконец займетесь спортом или испечете с детьми пирог. А в итоге два дня не можете подняться с дивана, чувствуя, что на реализацию ваших планов просто не осталось сил. Узнали себя? В отпуск и срочно!

Вы думаете только о работе

Если вы даже дома говорите о работе, а когда молчите – то все равно думаете о ней, пора сбросить тяжесть ваших офисных обязанностей, исчезнув из города на пару недель. И никакого телефона!
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