Почему полезно съедать по одному банану в день: 8 веских причин

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Бананы является отличным источником калия, важного питательного вещества, связанного со здоровьем сердца, стабильным давлением и другими показателями благополучия.Организм получает много полезных микроэлементов. Помимо калия, бананы богаты магнием и витамином С. Помимо этого, один банан среднего размера содержит клетчатку, белки и углеводы, витамин B6, марганец и медь.Лучше контролируется уровень сахара в крови. Бананы содержат растворимую клетчатку: данный тип клетчатки замедляет всасывание сахара в кровоток, тем самым помогая контролировать уровень глюкозы в крови. Таким образом, даже люди с диабетом могут употреблять не слишком сладкий банан как часть своего ежедневного рациона.Нормализуется опорожнение кишечника. В бананах также присутствует небольшое количество нерастворимой клетчатки, которая проходит через пищеварительный тракт нерасщепленной, при этом втягивая воду и увеличивая объем стула. Это, в свою очередь, предотвращает запор. Если у вас часто случаются запоры, попробуйте съедать по одному банану в день.Поддерживается здоровый вес. Растворимая клетчатка в бананах может помочь дольше чувствовать сытость за счет высвобождения гормонов сытости и замедления процесса опорожнения желудка. В результате вы можете чувствовать себя менее склонным к лишним перекусам между приемами пищи или к перееданию.Поддерживается работа сердца. Калий, которого так много в этих фруктах, является ключевым для сердца минералом, обеспечивающим проводимость электрических зарядов в нервные клетки, благодаря чему сердцебиение осуществляется регулярно, без сбоев.Кроме того, калий компенсирует избыток натрия в рационе, связанный с развитием высокого артериального давления. Диета DASH, разработанная специально для борьбы с гипертонией, включает в себя бананы.Клетки защищаются от окислительного стресса. В состав бананов входят антиоксиданты катехины. Данные соединения помогают защитить клетки тела от окислительного стресса, который может привести к повреждению как самих клеток, так и тканей организма, а также ДНК. Последствием этого становится преждевременное старение, подверженность раку.Улучшается состояние почек. Существуют исследовательские данные, показывающие, что употребление бананов четыре-шесть раз в неделю ассоциируется с почти 50-процентным снижением риска развития заболеваний почек.Снижается подверженность мышечным спазмам. Данный эффект также обусловлен высоким содержанием в бананах калия – данный минерал помогает мышцам сокращаться правильно. В свою очередь, его дефицит, усиливает склонность к мышечным спазмам.О том, почему полезно съедать по одному банану в день, сообщили эксперты портала Food News.