Первый портативный МРТ-сканер с высокой точностью диагностировал геморрагические инсульты

В прошлом году ученые впервые испытали на людях портативный МРТ-сканнер. В новом исследовании, которое опубликовано в Nature Communications, они проверили эффективность прибора в диагностике геморрагического инсульта.Передвижная установка для магнитно-резонансной томографии (МРТ), была разработана в качестве альтернативы крупным и дорогим стационарным МРТ-машинам, которые требуют специального помещения. Отсутствие мощных магнитов новый портативный аппарат компенсирует при помощи новых достижений компьютерной техники. Он в 10 раз легче, в 20 раз дешевле и использует в 35 раз меньше энергии, чем стандартная МРТ-установка.Важно то, что портативный МРТ-сканер можно использовать непосредственно у постели больного. Это ускоряет оказание помощи и избавляет от необходимости транспортировки больного. В предыдущем исследовании ученые из Йельского университета на 30 пациентах продемонстрировали, что устройство способно эффективно выявлять ишемический инсульт и опухоли. В новой работе та же научная группа сфокусировалась на возможностях нового сканнера в диагностике геморрагических инсультов (внутричерепных кровоизлияний).В исследовании приняли участие 144 человека (54 – с внутричерепным кровоизлиянием или геморрагическим инсультом, 48 – с ишемическим инсультам, 40 – здоровые). Ученые провели им как стандартное сканирование головного мозга, так и сканирование при помощи портативной МРТ-машины.Полученные снимки проанализировали специалисты по МРТ-диагностике. По снимкам, сделанным при помощи портативного сканнера, они правильно диагностировали внутричерепное кровоизлияние в 80% случаев. Для 85 из 88 оставшихся пациентов (здоровых и с ишемическим инсультом) они указали, что них нет кровоизлияния нет. То есть, они правильно исключили геморрагический инсульт в 96,6% случаев.«Несомненно, этот прибор может спасать жизни в местах, где ресурсов недостаточно, например, в сельских больницах и в развивающихся странах», – сказал Кевин Шет (Kevin Sheth), ведущий автор исследования.Исследования нового устройства будут продолжены. В ближайшее время ученые собираются проверить, насколько чувствительно оно в диагностике травм головы.