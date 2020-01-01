Все лгут. Почему пациенты не говорят врачам всю правду о своем здоровье?

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Пациент должен по возможности точно отвечать врачу на все вопросы, связанные со здоровьем. Без этого выводы специалиста и последующие советы не могут быть точными. Более того, рекомендации, основанные на неверной информации, могут принести вред человеку.О чем молчат пациенты?Врачи и ученые нередко поднимают вопрос о пациенткой лжи. Например, существует мнение, что данные о количестве употребляемого алкоголя, которые сообщает пациент, нужно удваивать, а о физической активности – делить на два. Разберемся, что об этом известно.Страховая компания TermLife2Go в 2020 году опубликовала данные опроса 500 человек. Оказалось, что врачам врали:46% опрошенных – о курении;43% – о физической активности;38% – об употреблении алкоголя;29% – о сексуальных партнерах.Главной причиной сокрытия информации среди участников этого опроса было стеснение. Но были и другие: например 33% – в основном, женщины – опасались дискриминации, 22% считали, что врач просто не будет воспринимать их серьезно, если узнает правду. Один мужчина скрывал злоупотребление алкоголем, потому что просто не хотел слушать лекции от врача. Мешало честному общению с врачом и присутствие родственников на приеме.Один обзор показал, что от 20% до 77% пациентов скрывают от врачей применение методов альтернативной медицины. Часто это происходит, потому что врачи просто не спрашивают об этом, а пациенты не считают, что об этом нужно рассказывать. Однако люди также отмечали, что ожидали осуждения от специалистов, а также считали, что те все равно не могут помочь им.Известно, что пациенты могут не сообщать врачам о депрессии. Это происходит из-за нежелания принимать лекарства, опасения появления информации о депрессии в медицинской карточке.Сравнительно крупное исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что пациенты часто скрывают свое несогласие с доктором (46%), а также то, что не понимают его инструкций (32%). Реже люди сообщали неадекватные данные о своей физической активности, диете, приеме лекарств, отказе от приема медикаментов и получении лечения, которое назначил другой врач. То есть, пациенты могут врать по поводу довольно безобидных вещей.Всего более 60% опрошенных хотя бы раз что-то скрывали от врача. Основными причинами были нежелание выслушивать нарекания и получать выговоры, а также, как и в приведенном выше опросе, стеснительность. Чаще всего обманывали врачей женщины, молодые люди и люди с низкой оценкой состояния своего здоровья.«Большинство людей хочет, чтобы их врач думал о них хорошо. Они волнуются, что на них навесят ярлык людей, которые принимают неправильные решения», – сообщила автор этого исследования Анджела Фагерлин (Angela Fagerlin) из Университета Юты.Почему нельзя врать врачам?Недоговорки, «передергивания» и просто забывание считаются очень частыми. Приведем несколько примеров, к чему они могут привести.Ненужное лечениеВы забываете принимать назначенные таблетки, но скрываете это от врача? Действительно, признаваться в этом может быть неудобно. Но если специлисты не устроит результат такого лечения, он может увеличить дозу лекарства или назначить дополнительные препараты. Дополнительная лекарственная нагрузка может привести к появлению новых нежелательных эффектов. При откровенном общении без таких мер можно обойтись.Опасное взаимодействие лекарствЛюди часто не рассказывают о том, какие лекарства и биоактивные добавки они уже принимают. Это могут быть обезболивающие, витамины, минералы и другие средства. Сами по себе они могут быть сравнительно безопасными, однако они способны взаимодействовать с новыми лекарствами, которые назначил врач. Среди возможных последствий – головная боль, повреждение печени, расстройство пищеварения и многие другие. Врач должен знать все, чтобы исключить это.Алкоголь и курениеЗлоупотребление алкоголем может приводить к изменениям в анализах крови и мочи, появлению патологических симптомов. Если врач не знает, что человек любит приложиться к бутылке, он может принять неправильные решения в отношении лечения. Кроме того, у алкоголиков при госпитализации может развиваться синдром отмены, вплоть до «белой горячки». Информированный врач может принять меры, чтобы не допустить этого. Аналогично, врач может действовать недостаточно эффективно, если не знает, что пациент курит.Таким образом, чем честнее вы отвечаете на вопросы врачей, тем лучше будет ваше здоровье.