Грецкие орехи нормализуют уровень «плохого» холестерина в крови - новости медицины

Грецкие орехи нормализуют уровень «плохого» холестерина в крови.Частое употребление орехов – важная часть различных диет, в которых преобладает растительная пища. Известно, что их регулярное употребление связано со снижением риска развития сердечно-сосудистых болезней на 15% и снижением смертности от них на 23%. Это связывают с тем, что они – хороших источник омега-3 кислот (альфа-линоленовой). Ранее небольшие исследования показывали, что орехи обладают способностью снижать уровень холестерина в крови. Однако многие аспекты этого эффекта до сих пор неизвестны.«Предыдущие исследования показали, что орехи – и грецкие орехи в частности – связаны со снижением частоты болезней сердца и инсульта Одна из причин – они могут снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, «плохого» холестерина, - ред.) Теперь мы знаем еще дну причину: они меняют качество частиц ЛПНП, – сказал Эмилио Рос (Emilio Ros), директор Липидной клиники Службы эндокринологии и питания Госпитальной клиники в Барселоне.Рос рассказал, что частицы ЛПНП могут быть разных размеров. Ранее были известно, что более мелкие и плотные частицы ЛПНП чаще связаны с развитием атеросклероза. В новом исследовании ученые пошли дальше – они оценили, как влияет употребление грецких орехов на изменения в уровне всех липопротеинов кровиУченые проанализировали данные, которые были получены в исследовании влияния грецких орехов на здоровое старение. В нем за 708 людьми в возрасте 63-79 лет наблюдали в течение двух лет. Участники из одной группы должны были добавить к своему ежедневному рациону полчашки грецких орехов (30-60 грамм), другая – нет.Авторы исследования проверили уровни холестерина и размеры частиц липопртоеинов, которые переносят его в крови, у всех участников.У людей, которые в течение двух лет ели больше грецких орехов, уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности существенно снизился (на 4,3 и 8,5 мг/дл соответственно). Употребление орехов было связано с уменьшением общего количества частиц ЛПНП, особенно частиц мелкого размера.Грецкие орехи были также связаны и со снижением липропротеинов средней плотности. С недавнего времени их считают важным маркером риска сердечно-сосудистых болезней.Эффект орехов на мужчин был более выразительным: у них уровень ЛПНП в крови снизился почти на 9%, у женщин – на 2,6%.Ученые отметили, что некоторым такое снижение уровня холестерина может показаться незначительным. Однако половина участников исследования принимала лекарства для его нормализации (статины). То есть, в данном случае у людей уровень «плохого» холестерина и без орехов был нормальным или близким к нему.«Употребление жмени орехов в день – простой способ поддержания сердечно-сосудистого здоровья. Многие люди волнуются по поводу возможного набора веса в связи с появлением орехов в диете. Наше исследование поахало, что здоровые жиры не способствуют появлению лишней массы тела», – сообщил Рос.