Любите острое? Преимущества и риски острой пищи

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Организм человека отчетливо реагирует на острую пищу.Млекопитающие не едят острую пищу, человек – единственное исключение из их ряда. Одна из научных гипотез допускает, что исторически люди стали употреблять перец, поняв, что пища с острым вкусом с меньшей вероятностью окажется гнилой, и при ее употреблении не произойдет отравления. Данная концепция согласуется с практикой –наибольшее количество специй статистически употребляется в жарких регионах планеты, где продукты быстрее теряют свежесть и портятся.Организм человека отчетливо реагирует на острую пищу – появляется слезотечение, течение из носа, возникает характерное ощущение на языке, активизируется кровообращение и краснеет кожа. Те, кто любит и предпочитает острое, могут быть довольны: потребление перца и специй обладает рядом преимуществ, важных для поддержания хорошего здоровья. Но также важно понимать, что с такой привычкой связаны определенные риски.Преимущества:Уменьшает воспаление. Специи обладают противовоспалительными свойствами, и по этой причине могут быть полезными для людей, подверженным мигреням, аутоиммунным заболеваниям, артриту.Помогает предотвратить рак. Согласно исследованиям, острая пища может воздействовать на раковые клетки и устранять их или ограничивать их рост.Борется с инфекцией. Специи богаты антиоксидантами, обладают антибактериальными и антимикробными свойствами. Это помогает организму лучше сопротивляться инфекциям.Способствует долголетию. Согласно исследованию Гарвардского и Китайского национального центра по контролю и профилактике заболеваний, регулярное употребление специй может помочь людям жить дольше.Улучшает обмен веществ. Присутствие антиоксидантов в специях может ускорять обменные процессы в организме, что помогает контролировать вес.Риски:Употреблять острую пищу всегда рекомендуется в умеренных количествах: люди обладают разной толерантностью к специям, и если они окажутся для кого-то предельно жгучими, это может повредить вкусовые рецепторы,Также острая пища способна усугублять уже существующие проблемы с пищеварением.Известен случай, когда поедание слишком острого перца вызвало у человека резкий спазм сосудов головного мозга – он был доставлен в больницу с симптомами, напоминавшими инсульт: сильная головная боль, рвота.Исследование ученых Университета штата Пенсильвания (США), работавшими с коллегами из Австралии и Катара, свидетельствует: постоянное употребление перца чили может ухудшать когнитивную функцию людей пожилого возраста. Исследователи констатировали, что«употребление 50 граммов свежего или сушеного перца чили в день негативно влияет на умственные способности пожилых людей, повышая риск возрастного ухудшения памяти и мыслительных способностей по сравнению с ровесниками, не употребляющими острые продукты».