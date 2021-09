Ученые подтвердили вред обычной соли и пользу солезаменителей

Масштабное экспериментальное исследование показало, что отказ от обыкновенной соли в пользу безопасных заменителей может быть серьезным фактором снижения рисков развития болезней сердечно-сосудистой системы. Как пишет издание The New England Journal of Medicine, отказ от соли в пользу заменителей мог бы спасать миллионы жизней каждый год.Хлорид натрия, более известный как пищевая соль, придает еде яркий вкус и защищает ее от порчи, плюс, соль нужна организму для нормальной жизнедеятельности. Современные люди, как говорят врачи в один голос, употребляют слишком много соли, и это ведет к развитию болезней сердца и сосудов. Некоторые специалисты даже предлагают маркировать соль устрашающими надписями, как на пачках сигарет.Проблему избыточного потребления хлорида натрия могли бы решить заменители соли, которые практически не отличаются от обычной соли на вкус, однако содержат меньше натрия, а также обогащены калием. Последний часто поступает в недостаточных объемах, а его дефицит ведет к тем же проблемам, что и слишком большое количество натрия.До сих пор у науки не было достаточного количества фактов, которые подтверждали бы пользу заменителей соли. Но теперь, когда исследование по теме провели ученые из Австралии и Китая, группу которых возглавил Брюс Нил, такие факты есть. Ученые провели опыт с 20 тысячами добровольцев, которые употребляли соль или заменитель соли на протяжении почти пяти лет. Исследование показало, что заменители соли действительно снижают вероятность инфарктов.