Опасный симптом: о каких проблемах со здоровьем свидетельствует одышка

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15% населения Европы жалуются на одышку.Повседневная жизнь каждого человека складывается из ситуаций, которые могут спровоцировать появление одышки. Например, подъем по лестнице, пробежка в попытке догнать уходящий автобус, поход по магазинам с сумками наперевес. Но затрудненное дыхание — это признак, к которому следует относиться серьезно, потому что он может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.Считается, что около 15% населения Европы жалуются на одышку. Но следует учесть, что рассматривать ее, как отдельное явление, не стоит. Только в сочетании с такими факторами, как возраст, семейный анамнез, двигательная активность, масса тела.Одышка у людей до 40 лет – признак недостатка физической активностиЗачастую люди в возрасте до 40 лет сталкиваются с одышкой, если у них нет привычки заниматься спортом или достаточно времени уделять двигательной активности, а также у тех спортсменов, которые отказались от соревнований и тренировок (даже если это произошло совсем недавно).При любой физической активности, какой бы незначительной она ни была, частота сердечных сокращений увеличивается и повышается артериальное давление, тем самым максимально обеспечивая снабжение всех мышц кислородом.Когда такая повседневная активность значительно снижается тело уже не готово прилагать усилия, а мышцы привыкли расслабляться в ожидании повышенного кровотока. Это состояние компенсируется увеличением артериального давления и учащением пульса.Что необходимо предпринять?Универсальный рецепт от одышки – регулярные занятия спортом. Рекомендуются 20-минутные сеансы непрерывной активности не реже двух раз в неделю. Тело нужно тренировать постепенно, пока упражнения не войдут в привычку.С медицинской точки зрения перед занятиями спортом или повышенными физическими нагрузками целесообразно изучить реакцию организма на подобное перенапряжение. Для женщин старше 60 и мужчин старше 50 лет обязательна консультация врача.Появление одышки при малейшем усилии – признак лишнего весаЧем больше вес, тем быстрее возникает одышка. Повышенная масса тела вызывает нагрузку на мышцы и сердце, которым требуется повышенное количество кислорода. Кроме того, жировая ткань также снабжена кровеносными сосудами, которые отводят кровь к мускулам.Первые признаки изменения дыхания наблюдаются при наборе веса на 3-4 килограмма. Но намного выраженнее становятся при накоплении 6-7 лишних килограммов.Что необходимо предпринять?Сочетание сбалансированного питания с регулярными физическими нагрузками приводит к нормализации веса, что в итоге позволяет избавиться от одышки.Одышка даже в статичном положении – признак сердечно-сосудистых заболеванийТипичными признаками сердечно-сосудистых заболеваний являются одышка в покое и, зачастую, ночью. Возникает желание спать на более высокой подушке и глубоко дышать. Другие симптомы включают боль и чувство стеснения в области грудной клетки, а также учащенное сердцебиение.Многие сердечно-сосудистые заболевания могут проявляться затрудненным дыханием. Это — инфаркт миокарда, аномальное расширение сердечной мышцы, дисфункция сердечного клапана, аритмия или гипертония. Большинство из них появляются в возрасте около 60 лет и старше, но некоторые аномалии клапанов развиваются в период полового созревания.Что необходимо предпринять?Проконсультируйтесь с кардиологом. Он проверит, есть ли у вас проблемы с сердечным клапаном, и измерит артериальное давление. Ультразвуковое исследование миокарда позволяет оценить, как работают сердечная мышца и клапаны, а также каково внутреннее давление.Различные анализы крови дают дополнительные сведения при сердечной недостаточности. После постановки диагноза приступайте к лечению.Одышка в сочетании с головной болью и переутомлением – признак анемииОдышка – один из явных признаков анемии, то есть недостатка эритроцитов (красных клеток крови). Содержащийся в них гемоглобин доставляет кислород ко всем органам тела. Малокровие может спровоцировать гинекологическое или кровотечение в пищеварительной системе.Основная причина заболевания — дефицит железа, элемента, без которого невозможно производство эритроцитов. Запасы минерала в организме истощаются при обильных менструациях, язве желудка, злокачественных или доброкачественных опухолях кишечника, лейкемии или гемолитической анемии (разрушение эритроцитов).Что необходимо предпринять?Проконсультироваться с врачом. При анемии одышка сопровождается бледностью лица, усталостью, головокружением, учащенным пульсом, шумом в ушах или мельканием «мушек» перед глазами. Если у вас нет таких признаков, анализ крови может подтвердить или исключить предположение о наличии малокровия, а также определить, какая это разновидность заболевания.Внезапное появление одышки – признак астмы или аллергииУ молодых людей в возрасте от 14 до 40 лет одышка чаще всего указывает на развитие астмы. Но не забывайте, что саму астму зачастую провоцируют аллергические реакции на те или иные триггеры.Что необходимо предпринять?Терапевт совместно с пульмонологом определят с помощью клинического обследования и тестов, действительно ли причиной одышки является аллергия или астма.Затрудненное дыхание также может быть вызвано курением, загрязненной окружающей средой, стрессом, громким смехом, менструацией и многими другими факторами.