Загрязнения воздуха больно бьют по интеллекту

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Подверженность вредным частицам в атмосфере связана с повышенным риском тяжести интеллектуальных нарушений, как показало наиболее масштабное исследование по данному вопросу. Его авторы наблюдали за 13 000 жителей Лондона.В ходе наблюдения было обнаружено относительно небольшое увеличение уровня азота в атмосфере приводило к росту вероятности будущего лечения неврологических расстройств на 32%, а вероятности госпитализации - на 18%. Авторы исследования полагают, что их выводы можно использовать в отношении большинства городов в развитых и развивающихся странах. Соответственно, ограничение вредных выбросов, может пойти на пользу миллионам людей.Грязный воздух - это изменяемый фактор, он зависит от уровня населенности того или иного региона. Исследователи из Университета Бристоля полагают, что можно использовать определенные вмешательства вроде расширения действия зон с низким уровнем выбросов. Увы, профилактики психических болезней на индивидуальном уровне является очень затруднительным делом.В исследовании использовали частоту госпитализаций или посещений врачей общей практики и медсестёр в качестве определения тяжести возникающих проблем. Исследователи рассчитали, что небольшое сокращение уровня одного загрязнителя уже может снизить заболеваемость тяжелыми недугами и помочь государству сэкономить десятки миллионов фунтов на их лечении