6 продуктов, которые станут альтернативой кофе

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Мы не мыслим начало дня без чашки кофе. Но постоянное употребление этого напитка имеет негативные последствия. У нас нарушается сон, нарастает беспокойство, привычная порция кофе уже не производит нужного эффекта. Какие продукты могут успешно заменить кофе и зарядить организм необходимой энергией?Чашка кофе – неизменный атрибут начала дня. Этот напиток бодрит, помогает собраться с мыслями и окунуться с головой в новый день. Но что будет, если чрезмерно увлекаться кофе? Следствием могут стать бессонница, панические атаки и тревога. Есть ли более безобидная альтернатива кофе?Вместо кофе 6 продуктов, которые сделают вас бодрееНекоторые люди незаслуженно обходят своим вниманием завтрак. Выпить кофе на голодный желудок? Пожалуйста! А ведь кофеин вызывает выработку желудочного сока (соляной кислоты), необходимого для переваривания пищи. Кофе натощак приводит к тому, что соляная кислота усиливает раздражающий эффект органических кислот в составе этого напитка.Есть ли энергия без кофе? Вот продукты, которые помогут проснуться и обеспечат силами.Цельные злакиЭто хороший источник бодрости, ведь в злаковых присутствуют углеводы. Рисовая, овсяная, пшенная, гречневая каша на завтрак — отличное питательное блюдо.Злаки содержат высокий процент клетчатки, полезных жиров, витаминов комплекса В и Е. Вялость и утомляемость могут быть вызваны дефицитом минералов.Крупы налаживают функцию ЖКТ, стимулируют пищеварение и позитивно влияют на кожу.ИзолейцинЭто белок, стимулирующий иммунитет. Изолейцин работает в синтезе гемоглобина, повышая энергию и активность. Это вещество присутствует в рыбе, орехах, мясе. Указанные продукты считаются природными антидепрессантами, так как способствуют хорошему настроению.Витамин СВ высоких концентрациях содержится в цитрусовых, черной смородине, киви. Это еще один источник энергии и бодрости. Но цитрусовые не рекомендуется употреблять натощак.Сезонные ягоды и фруктыРекомендуется особое внимание обратить на гранат. ? плода или 50-100 мл гранатового сока обеспечит организм микроэлементами калием, кальцием, магнием и витаминами. Гранат дает поддерживать нормальный показатель гемоглобина, поэтому вы будете в тонусе. Ягоды можно вводить в кашу, творог, мюсли.БобовыеБобовые служат источником растительного белка и сложных углеводов, которые обеспечивают заряд бодрости на весь день. В бобовых присутствует железо и клетчатка, которая нормализует работу пищеварительного тракта. Омлет с горохом и фасолью – отличный вариант «энергетического» завтрака.ЯйцаЯйца обеспечат вам бодрость и концентрацию внимания. Этому помогут нейропептиды в их составе.Это полезно знать! Яйца цесарки содержат фосфор, магний, калий, кальций и железо, витамин A. Употребление этого продукта положительно отразится на состоянии кожи, ногтей, волос и зрения.Яйца можно отварить, добавить их к сэндвичу, приготовить уже упомянутый омлет.Все эти 6 продуктов содержат белки, которые необходимы организма, особенно в начале дня. Так что достойная замена кофе существует, и она подарит тонус и хорошее самочувствие.