Умный пластырь может ускорить заживление хронических ран

Нарушения кровообращения, диабет или длительное пребывание в одном и том же положении могут привести к незаживающим хроническим ранам. Эффективных вариантов лечения таких ран практически нет. Теперь же группа исследователей материаловедения из Кильского университета (CAU) вместе с коллегами из Медицинского центра Университета Шлезвиг-Гольштейн (UKSH), Гарвардской медицинской школы (США), и Университета Данкук в Южной Корее, разработали повязку на рану с улучшенными функциями заживления, которые могут быть адаптированы индивидуально для каждого пациента.Этот напечатанный на 3D-принтере пластырь обладает антибактериальными свойствами, снабжает рану кислородом и влагой и поддерживает образование новой ткани. Свойства активируются и контролируются облучением.В основе нового пластыря лежит медицинский гидрогель. Благодаря высокому содержанию воды и сравнительно большому расстоянию в микромасштабе, пластырь может обеспечить оптимальный уход за хроническими сухими ранами. Наиболее же важным компонентом являются антибактериальные микрочастицы оксида цинка, которые реагируют на свет и были разработаны исследователями материаловедения в Киле. Вместе с командой из Бригама и женской больницы Гарвардской медицинской школы в Бостоне они нашли способ применить особые белки к микрочастицам. Эти белки активируются зеленым светом, благоприятным для клеток, и, тем самым, стимулируют образование новых кровеносных сосудов. Улучшенное кровообращение дает начало новой ткани, которая позволяет ране закрыться.Ученые поясняют, что контролируя действие пластыря с помощью света, становиться возможным адаптировать курс и дозировку лечения к индивидуальным потребностям пациентов. В материаловедении это называют «умным» материалом, который независимо реагирует на внешние раздражители и может управляться ими. Уже существуют аналогично функционирующие гидрогелевые пластыри, которые также можно целенаправленно активировать, но их терапевтический эффект запускается посредством тепловых или электрических сигналов.Исследователи надеются, что в долгосрочной перспективе клиники смогут сами изготавливать такие многофункциональные контролируемые пластыри с помощью 3D-принтера и активировать их непосредственно на пациентах с помощью очень ярких зеленых светодиодов. «Этот пластырь - захватывающая концепция для персонализированной медицины, позволяющая лечить людей, использующих индивидуальные методы лечения, как можно точнее, эффективно и бережно», - подчеркивают они.