Чем опасны пестициды в овощах и фруктах

Ожирение вызывает на нашей планете почти 5 млн преждевременных смертей каждый год. Пестициды во фруктах и овощах могут стать причиной набора лишнего веса, но этим их опасности не исчерпываются.Насколько вредны пестициды в овощах и фруктах? Все мы прекрасно знаем, что эти химические вещества, используемые при выращивании урожая для защиты от вредителей, наносят ущерб не только колорадскому жуку, но и человеку. Пестициды могут спровоцировать самые разные недомогания от диареи до серьезных пищеварительных осложнений. В ходе недавнего исследования было доказано, что широко используемый пестицид хлорпирифос может отвечать за глобальную эпидемию ожирения.Данный пестицид снижает процесс сжигания калорий в организме, или индуцированный диетой термогенез. Это процесс заставляет организм накапливать лишние калории, что приводит к ожирению. Исследователи сделали это открытие после изучения 34 широко используемых пестицидов и гербицидов в клетках коричневого жира и тестирования эффекта воздействия хлорпирифоса на мышей, находящихся на высококалорийной диетеАвторы исследования подчеркивают, что коричневый жир - это метаболическая печь в организме человека, которая сжигает калории, в отличие от обычного жира, используемого для их хранения. Коричневый жир генерирует тепло и предотвращает откладывание калорий про запас. Он активируется во время холода и во время еды. Изменения в образе жизни, связанные с питанием и физическими упражнениями, редко приводят к устойчивой потери веса. Вполне возможно, что хлорпирифос внутренне выключает ту самую метаболическую печь.