Эксперты рассказали, какую опасность для здоровья могут таить 5 овощей

Овощи принято считать полезной пищей, однако их потребление может таить в себе и вполне определенную опасность для здоровья.Картофель. Свежий картофель является превосходным источником калия, нужного сердцу, но употреблять его следует умеренно, кроме того – отварным, запеченным, но не жареным. Крахмал картошки при жарке образует потенциально канцерогенное соединение, другой его компонент (соланин) может негативно влиять на нервную систему.Помидоры. Дают нам антиоксиданты, витамины С и В. Но часто овощи, которые продаются в магазинах, выращиваются с активным применением химических удобрений. Их потребление в высоких дозах способно навредить организму.Баклажаны. Эксперты рассказали, что в мякоти этих овощей присутствуют компоненты, активизирующие выделение кислоты, которая содействует образованию камней в почках.Капуста. Потенциальная опасность для здоровья, которую таит капуста, связана с высоким содержанием йода. По этой причине овощ не рекомендуется при наращениях щитовидной железы. Также овощ противопоказан язвенникам, людям с гастритом.Лук. Его употребление может раздражать желудок из-за действия одного из компонентов – фруктана.