Ученые нашли способ справляться с алкогольной зависимостью
Ученые определили, что гормон окситоцин оказывает блокирующее действие на опьянение и желание выпить. К таким выводам они пришли после опытах на крысах-алкоголиках, которые жили в клетках с неограниченном доступом к спиртным напиткам.
Когда у грызунов сформировалась зависимость, ученые начали впрыскивать им окситоцин через нос. Оказалось, что гормон связывался с участком мозга, который несет ответственность за состояние опьянения и тягу к спиртному, и заставлял крыс трезветь.
Авторы надеются, что, когда исследования будут завершены они помогут в создании действенного средства против зависимости средней и тяжелой форм.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий