Ученые нашли способ справляться с алкогольной зависимостью

Американские биологи выяснили, как можно лечить алкогольную зависимость.

Ученые определили, что гормон окситоцин оказывает блокирующее действие на опьянение и желание выпить. К таким выводам они пришли после опытах на крысах-алкоголиках, которые жили в клетках с неограниченном доступом к спиртным напиткам.

Когда у грызунов сформировалась зависимость, ученые начали впрыскивать им окситоцин через нос. Оказалось, что гормон связывался с участком мозга, который несет ответственность за состояние опьянения и тягу к спиртному, и заставлял крыс трезветь.

Авторы надеются, что, когда исследования будут завершены они помогут в создании действенного средства против зависимости средней и тяжелой форм.
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