Выяснено отличие антител у переболевших коронавирусом и вакцинированных

Иммунитет после перенесенного полноценного коронавирусного заболевания сильнее, чем после прививки.

Эксперты назвали главные отличия антител у переболевших коронавирусом и привитых.

По словам главного внештатного специалиста по терапии и врачебной практике Минздрава РФ Оксаны Драпкиной, иммунитет после заболевания больше укреплен и лучше защищает от повторного заражения коронавирусной инфекцией.

"Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое - это вирус только, например, на S-белок", - отметила эксперт.

Ответ со стороны антител после вакцинации меньше. Однако специалист все-таки советует вакцинироваться. Таким образом можно избежать заражения и заболевания.
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